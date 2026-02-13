Obavijesti

Show

Komentari 1
SRETNI ŠTO SU PROŠLI DALJE

Finalisti Dore otkrili tko su im favoriti za pobjedu: 'Tko će najbolje izvesti, za tog navijam'

Piše Tina Ozmec-Ban, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 5 min
Finalisti Dore otkrili tko su im favoriti za pobjedu: 'Tko će najbolje izvesti, za tog navijam'
21
Foto: HRT

Nakon dvije polufinalne večeri Dore, poznato je 16 izvođača koji će nastupiti u finalu u nedjelju. Nakon druge polufinalne večeri mnogi su otkrili za koga i oni sami navijaju

Admiral

U drugoj polufinalnoj večeri Dore 2026., izbora hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije saznali smo i ostalih osmero izvođača koji su se plasirali u finale natjecanja. Oni su: Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Dobili su najviše glasova gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) te će ponovno nastupiti u finalu.

51
Foto: HRT

Njima će se u finalu na pozornici pridružiti i osmero natjecatelja iz prve polufinalne večeri: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE ANKETA Tko je vaš favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Dori?
ANKETA Tko je vaš favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Dori?

Nakon što su saznali da idu u finale, među natjecateljima nije nedostajalo sreće i veselja. Stela Rade ispričala je kako je jako uživala u svom nastupu i da se nadala da će proći. 'Toliko smo truda uložili, zagrizla sam i uživala maksimalno', rekla je. Otkrila je i tko su joj favoriti za pobjedu na Dori - to su Devin, Lara Demarin, sastav Lelek... 

Foto: HRT

- Vidjet ćemo u nedjelju! Tko će najbolje izvesti, taj mi je favorit - istaknula je i dodala kako ju je iznenadilo što Zevin nije prošla. 'Žao mi je zbog nje što nije, nadam se da će svejedno nastaviti dalje u smjeru kojem želi'.

Stela Rade je imala i upečatljiv scenski nastup. Iako je poznata po svojoj harmonici, činilo se na početku kako će ovoga puta nastupiti bez nje. No, onda se harmonika spustila na pozornicu. 

Foto: HRT

- Nemate pojma koje su to bile kombinacije i procedure, imam dva alpinista koji to rade, tražili su na kojim žicama to naprave, ne mogu otvarati harmoniku, to nismo uspjeli izvesti - objasnila je. 

GOTOVO I 2. POLUFINALE Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe
Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe

U finale je prošao i Devin koji je rekao da se nadao prolasku. A na pitanje tko mu je favorit za pobjedu, poručio je - on sam! 

Foto: HRT

Lana Mandarić rekla je kako je imala podijeljena mišljenja oko toga hoće li proći, no zadovoljna je svojim nastupom.

'Moj tim je dao 110 posto od sebe, i kad sam vidjela svu publiku, još sam rekla 'ajmo', što nisam napravila ni na jednoj probi', rekla je i poručila kako će u finalu dati još više energije. Za favorita je istaknula Laru Demarin. 

GLAZBENI SPEKTAKL FOTO Evo kako je bilo na 2. polufinalnoj večeri Dore
FOTO Evo kako je bilo na 2. polufinalnoj večeri Dore

- Sretni smo što smo u finalu - rekao je Marko Kutlić koji je zadovoljan svojim nastupom. Rekao je kako neće ništa mijenjati za finale. 

Foto: HRT

Irma je istaknula da se cijeli tim potrudio i zahvalila publici koja je to prepoznala. 'Ljudi, nemojte odustati. Unatoč svemu što radite u svojoj karijeri, nemojte nikada odustati', poručila je svima. I ona je zadovoljna nastupom. 'Bio je bolji na probi, ali kada dođe taj stres, scena... Tako da, apsolutno sam zadovoljna'.

JEDNOSTAVNA ELEGANCIJA ILI GLAMUR I ŠLJOKICE? ANKETA Koji stajling Barbare Kolar i Ive Šulentić vam je bolji?
ANKETA Koji stajling Barbare Kolar i Ive Šulentić vam je bolji?

Lara Demarin priznaje da je očekivala prolazak. 'Idem odmoriti grlo malo', poručila je kratko. 'Pročitat ćemo kritike, ako je nešto moguće promijeniti, promijenit ćemo. Jako sam zadovoljna, jedva čekam pogledati nastup. Atmosfera je bila najbolja! To me još više uzbudilo i zbog toga smo imali još energičniji nastup', rekla je. Favorit za pobjedu na Dori joj je Stela Rade. 

Iz benda Ritam Noir su poručili kako su se nadali prolasku u finale, no da to nisu očekivali! 'Nije nam to bilo ni na kraju pameti', poručili su iz benda. Oni imaju više favorita - Devin, Cold Snap, Stela Rade... 'Jako su svi dobri', zaključili su. 

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada
SVE JE POTVRDIO

Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada

Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka, rekao je Joško Vlašić
Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH
NASTUPA U ŠIROKOM BRIJEGU

Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH

Mnogi obožavatelji okupili su se u petak oko dvorane Pecara, gdje će Marko Perković Thompson u petak i subotu održati koncert. Neki su stigli već u popodnevnim satima, a dio njih bio je omotan zastavama ili ih je raširio oko dvorane. Postavljeni su i štandovi na kojima se mogu kupiti majice i drugi rekviziti vezani uz koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026