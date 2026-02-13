Finalisti Dore otkrili tko su im favoriti za pobjedu: 'Tko će najbolje izvesti, za tog navijam'

U drugoj polufinalnoj večeri Dore 2026., izbora hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije saznali smo i ostalih osmero izvođača koji su se plasirali u finale natjecanja. Oni su: Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Dobili su najviše glasova gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) te će ponovno nastupiti u finalu.

Njima će se u finalu na pozornici pridružiti i osmero natjecatelja iz prve polufinalne večeri: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Nakon što su saznali da idu u finale, među natjecateljima nije nedostajalo sreće i veselja. Stela Rade ispričala je kako je jako uživala u svom nastupu i da se nadala da će proći. 'Toliko smo truda uložili, zagrizla sam i uživala maksimalno', rekla je. Otkrila je i tko su joj favoriti za pobjedu na Dori - to su Devin, Lara Demarin, sastav Lelek...

Foto: HRT

- Vidjet ćemo u nedjelju! Tko će najbolje izvesti, taj mi je favorit - istaknula je i dodala kako ju je iznenadilo što Zevin nije prošla. 'Žao mi je zbog nje što nije, nadam se da će svejedno nastaviti dalje u smjeru kojem želi'.

Stela Rade je imala i upečatljiv scenski nastup. Iako je poznata po svojoj harmonici, činilo se na početku kako će ovoga puta nastupiti bez nje. No, onda se harmonika spustila na pozornicu.

Foto: HRT

- Nemate pojma koje su to bile kombinacije i procedure, imam dva alpinista koji to rade, tražili su na kojim žicama to naprave, ne mogu otvarati harmoniku, to nismo uspjeli izvesti - objasnila je.

U finale je prošao i Devin koji je rekao da se nadao prolasku. A na pitanje tko mu je favorit za pobjedu, poručio je - on sam!

Foto: HRT

Lana Mandarić rekla je kako je imala podijeljena mišljenja oko toga hoće li proći, no zadovoljna je svojim nastupom.

'Moj tim je dao 110 posto od sebe, i kad sam vidjela svu publiku, još sam rekla 'ajmo', što nisam napravila ni na jednoj probi', rekla je i poručila kako će u finalu dati još više energije. Za favorita je istaknula Laru Demarin.

- Sretni smo što smo u finalu - rekao je Marko Kutlić koji je zadovoljan svojim nastupom. Rekao je kako neće ništa mijenjati za finale.

Foto: HRT

Irma je istaknula da se cijeli tim potrudio i zahvalila publici koja je to prepoznala. 'Ljudi, nemojte odustati. Unatoč svemu što radite u svojoj karijeri, nemojte nikada odustati', poručila je svima. I ona je zadovoljna nastupom. 'Bio je bolji na probi, ali kada dođe taj stres, scena... Tako da, apsolutno sam zadovoljna'.

Lara Demarin priznaje da je očekivala prolazak. 'Idem odmoriti grlo malo', poručila je kratko. 'Pročitat ćemo kritike, ako je nešto moguće promijeniti, promijenit ćemo. Jako sam zadovoljna, jedva čekam pogledati nastup. Atmosfera je bila najbolja! To me još više uzbudilo i zbog toga smo imali još energičniji nastup', rekla je. Favorit za pobjedu na Dori joj je Stela Rade.

Iz benda Ritam Noir su poručili kako su se nadali prolasku u finale, no da to nisu očekivali! 'Nije nam to bilo ni na kraju pameti', poručili su iz benda. Oni imaju više favorita - Devin, Cold Snap, Stela Rade... 'Jako su svi dobri', zaključili su.

Foto: HRT