Vrući skandal bivše striptizete: Hvalila se da ljubi milijunaša pa je saznala da je on već oženjen

Megan je Harryja pitala je li slobodan čim su se upoznali, na što joj je on odgovorio da je. Nekoliko dana su ih paparazzi pratili, a potom je Megan saznala okrutnu istinu...

<p>Britanska zvijezda reality showa 'Love Island' <strong>Megan Barton Hanson </strong>(26) našla se u središtu skandala. Nedavno se pohvalila da je u vezi s milijunašem <strong>Harryjem Fennerom</strong>, no ubrzo je saznala da je on ima suprugu. ž</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz 'Braka na prvu'</strong></p><p>Harry je Megan lagao od prvog dana. U braku je od prošle godine, a otkako je upoznao Megan, cijelo vrijeme uspješno je skrivao da je oženjen. Kad je Megan prije nekoliko dana sve saznala, nije imala drugog izbora već ga je 'napucala'.</p><p>Megan je Harryja pitala je li slobodan čim su se upoznali, na što joj je on odgovorio da je. Nekoliko dana su ih paparazzi pratili, a potom je Megan saznala okrutnu istinu. </p><p>- Ona nikada ne bi išla iza leđa drugoj ženi. Ove vijesti teške su i njoj, ali i Harryjevoj supruzi Charlotte. Harry je Megan čak govorio kako je jednom bio zaručen, no nikada nije stao pred oltar - kaže izvor blizak bivšoj striptizeti. </p><p>'Love Island' jedan je od najpopularnijih realityja u Velikoj Britaniji, a Megan je nakon sudjelovanja pridobila velik broj pratitelja na društvenim mrežama. Prati je 1,8 milijuna ljudi. I u showu se uvijek odijevala provokativno, stavivši svoje bujne atribute u prvi plan, a to čini sada i na Instagramu gdje nerijetko objavi fotografije u donjem rublju, toplesu ili izazovnoj modnoj kombinaciji. </p>