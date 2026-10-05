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živo blato ima novi album

Vuco će se opet će inkarnirati u Generala Vasilija Mitua

Piše Davor Lugarić,
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Vuco će se opet će inkarnirati u Generala Vasilija Mitua
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Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
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Glavni autor i frontmen benda, Siniša Vuco, opet će se inkarnirati u Generala Vasilija Mitua. Koncert u Tvornici imat će u siječnju 2027.

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Legendarno Živo blato stiže pred zagrebačku publiku! Bend koji je stekao kultni status među fanovima heavy metal i hard rock zvuka priprema veliki koncert kojim slavi 30 godina postojanja. Uz to, bend će u Tvornici kulture 29. siječnja 2027. godine promovirati i najnoviji album, koji je sniman čak 13 godina. Glavni autor i frontmen benda, Siniša Vuco, za ovu će se priliku inkarnirati u Generala Vasilija Mitua.

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Iako je u široj javnosti najpoznatiji kao zabavni i pop-folk izvođač, Siniša Vuco kroz Živo blato izražava svoju veliku ljubav prema žestokom zvuku. Živo blato dosad je objavilo samo jedan službeni studijski album, 'Konac konca', u izdanju Croatia Recordsa 2000. godine, a 12 godina kasnije predstavili su album uživo 'Live in Zagreb 2012.'. U Tvornicu kulture stižu s novim materijalom, koji će sljedeće godine predstaviti zagrebačkoj publici.

Foto: PROMO

Mitska ličnost Generala Vasilija Mitua nije jedini pseudonim pod kojim je djelovao Siniša Vuco - prije nego što je postao poznat kao solo izvođač zabavne glazbe, svirao je u različitim metal, glam rock i trash rock bendovima. Vuco ima duboke korijene u splitskoj sceni, koji sežu u osamdesete godine, a svirao je i pjevao u bendovima među kojima su Klanje ljudi, Evil Blood, Witchcraft i Vatrene ulice.

- Kako je u Hrvatskoj par godina bilo u trendu da nehrvati mijenjaju imena u hrvatska, tako sam ja odlučio uzeti rusko ime i rumunjsko prezime, titula generala je tu da se pokaže vojni ustroj koji vlada na probama Živog blata - rekao je Vuco za Slobodnu Dalmaciju zašto je izabrao ime Vasilij Mitu.

Foto: PROMO

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