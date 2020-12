Jedna od najpoznatijih hrvatskih voditeljica, Karmela Vukov Colić (52), krajem 2018. otišla je s HRT-a nakon 30 godina rada. U međuvremenu je glumila u mjuziklu 'Menopauza', vodila je emisiju na studentskom radiju, a sada je u razgovoru za Gloriju progovorila u detaljima odlaska s HRT-a

- Promijenile su se stvari na hrvatskoj televiziji, meni je to postalo iznimno stresno i zapravo mi je na zdravlje odreagiralo. Mogla sam birati hoću li na operaciju ili ću se maknuti od tog stresa. Nisam ja mislila otići s televizije odmah na prvu, ponudila sam im da izađem iz radnog odnosa pa da radim sve što sam radila, i za manje novce, samo da imam neko svoje vrijeme, ali naravno nisu pristali na to pa sam im rekla: 'Ja onda moram otići' i tako je to bilo - rekla je za Gloriju.

- I nisam požalila nijednog trenutka. Prvo, zdravstveno sam sve riješila... To je i hrabra i luda odluka, moraš doći do toga da jednostavno znaš da tu više ne možeš i ne želiš i da će te to uništiti i da ideš negdje drugdje, i onda se okreneš u nekom drugom smjeru - dodala je.

Kaže da je, dok je radila na HRT-u, u početku s velikom radošću išla na posao.

- E pa zadnjih godina sam jedva ustala iz kreveta da bih došla na to 'Dobro jutro, Hrvatska'. Odradila sam ja to profesionalno, ali kad u tebi nema više tog veselja nego ti je muka što moraš gledati neke ljude, slušati neke priče... Jednostavno je to bio znak da je vrijeme za promjenu - poručila je.

Otkrila je da je preživjela korona virus.

- Nasreću, s vrlo lakim simptomima tako da sam sada mirna malo - zaključila je.