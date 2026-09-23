Weinsteina osudili na 15 godina zbog seksualnih napada

Harvey Weinstein (74) osuđen je u srijedu na 15 godina zatvora zbog seksualnog napada na bivšu produkcijsku asistenticu Miriam Haley (49) 2006. godine. Nekadašnji filmski mogul na izricanje presude na Manhattanu stigao je u invalidskim kolicima. Tužiteljstvo je tražilo kaznu od 20 godina zatvora, dok je obrana tražila blažu kaznu i pritom se pozivala na godine koje je Weinstein već proveo iza rešetaka te njegovo zdravstveno stanje. Nakon što odsluži kaznu, Weinstein će pet godina biti pod nadzorom i morat će se registrirati kao seksualni prijestupnik.

Weinstein se obratio sudu. Odbacio je optužbe te se ispričao 'svima koje je možda povrijedio svojim postupcima'.

- Nisam savršena osoba, ali sam osoba koja je griješila. Nisam nasilan čovjek - rekao je.

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Haley je stigla na sud u pratnji odvjetnice Glorije Allred te rekla da je Weinstein zloupotrijebio svoj položaj i moć te da joj je napad ostavio dugotrajne posljedice i narušio osjećaj sigurnosti.

- Za mene je ovo doživotna kazna - poručila je.

Haley je tijekom suđenja opisala što se, prema njezinu svjedočenju, zbilo u Weinsteinovu stanu na Manhattanu 2006. godine. Tad je radila kao produkcijska asistentica na reality showu 'Project Runway'. Ispričala je da ju je Weinstein pokušao poljubiti, a nakon što ga je odbila, odveo ju je u spavaću sobu i prisilio na oralni seks.

Weinstein je zbog napada na Haley prvi put osuđen 2020. godine. Ista porota tad ga je proglasila krivim i za silovanje Jessice Mann 2013., a sud mu je izrekao ukupno 23 godine zatvora. Najviši sud države New York poništio je tu presudu 2024. i naredio novo suđenje. Sud je zaključio da je prvotni sudac pogriješio kad je dopustio svjedočenja žena čije optužbe nisu bile dio kaznenog postupka te da je to moglo nepravedno utjecati na porotu.

Na ponovljenom suđenju 2025. porota je Weinsteina ponovno proglasila krivim za seksualni napad na Haley. Istodobno ga je oslobodila optužbe za napad na Kaju Sokolu, dok se nije mogla usuglasiti oko optužbe za silovanje Jessice Mann. Optužba koja se odnosila na Mann završila je još jednim suđenjem i neodlučenom porotom u svibnju ove godine. Tužitelji su potom odustali od četvrtog suđenja nakon što je Mann rekla da više ne može prolaziti kroz novo svjedočenje.

Weinstein ima i odvojenu presudu u Kaliforniji. Porota u Los Angelesu proglasila ga je 2022. krivim za silovanje i dva druga seksualna kaznena djela nad glumicom i modelom Evgeniyom Chernyshovom, a godinu poslije dobio je 16 godina zatvora. Kalifornijski žalbeni sud u lipnju 2026. potvrdio je njegovu krivnju, ali je ukinuo izrečenu 16-godišnju kaznu i naredio novo odmjeravanje.

Sud je zaključio da je sudac pri određivanju kazne uzeo u obzir tadašnju njujoršku presudu, koja je u međuvremenu poništena. Weinstein je nakon toga zatražio reviziju pred Vrhovnim sudom Kalifornije, dok odluka o novoj kazni još nije donesena. Weinstein cijelo vrijeme poriče da je ikoga silovao ili seksualno napao. Prema riječima njegova odvjetnika od 2025. šest je puta završio u bolnici zbog zdravstvenih problema.