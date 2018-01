Weinstein će po prvi put nakon 25 godina ostati bez zahvala...

Pratitelji najveće filmske nagrade izračunali su da su čak 34 dobitnika Oscara od 1993. do 2016. u svojim govorima zahvalili Harveyju Weinsteinu za osvajanje zlatnog kipića. Ove godine jedno je sigurno. Nekad najmoćniji producent neće dobiti ni jednu zahvalu.

VITEZ S MAČEM Statua teži 3,8 kilograma, a visoka je 34 centimetra i prikazuje viteza koji drži mač. On stoji na vrpci filma s pet žica koje prikazuju grane Akademije - glumce, scenariste, redatelje, producente i tehničare.

Iako ni fizički neće biti prisutan na dodjeli nagrada, njegov zloduh ondje će se i te kako osjetiti, kao što je to bilo i na dodjeli Zlatnih globusa, gdje su brojne glumice i u govorima i načinom odijevanja (crnim haljinama) rekle što misle o Weinsteinu i ostalim osumnjičenima za seksualna zlostavljanja u Hollywoodu.

22 Oscara Walt Disney je 1954. osvojio čak četiri Oscara. Osim toga, on je i osoba koja je najviše puta nominirana za nagradu Akademije – drži rekord s nevjerojatnih 59 nominacija. Uz to, Akademija ga je nominirala svake godine od 1931. do 1939.

Kevin Spacey također neće biti ondje, a Akademija mu je poslala brutalnu poruku tako što je za najbolju sporednu ulogu nominirala Christophera Plummera (88), glumca koji je prije dva mjeseca zamijenio “izbrisanog” Spaceya u već dovršenom filmu Ridleya Scotta 'Sav novac svijeta'.

On je u dva tjedna snimio sve scene i zaradio nominaciju za Zlatni globus, a sad će loviti i zlatni kipić. Akademija je izbjegla i Jamesa Franca, koji je prije nekoliko tjedana dobio Zlatni globus za ulogu u filmu 'Disaster artist'. U međuvremenu se i njegovo ime pojavilo u prozivkama zbog neprimjerenog ponašanja prema kolegicama pa za Oscara nije nominiran.

Kate Winslet je hvaljena za ulogu u filmu Woodyja Allena 'Wonder wheel'. Allen je bio gotovo pretplaćen na oskarovske nominacije, ali posvojena kći Dylan prozvala ga je za seksualno zlostavljanje, a Kate Winslett ga je branila. I ona i Woody ostali su bez nominacije.

Walt Disney je 1954. osvojio čak četiri Oscara. Osim toga, on je i osoba koja je najviše puta nominirana za nagradu Akademije - drži rekord s nevjerojatnih 59 nominacija. Uz to, Akademija ga je nominirala svake godine od 1931. do 1939.