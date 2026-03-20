Whoopi Goldberg (70): Volim se upustiti u avanture za jednu noć

Slobodna sam. Idem po barovima, družim se. Upustim se u avanturu za jednu noć ako mi to treba... ali nisam u braku. Nemam nikakvih obaveza, rekla je nedavno glumica i voditeljica Whoopi Goldberg (70) u emisiji 'The View'.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Njezina kolegica Sara Haines nadovezala se na njezinu izjavu te priznala da joj ponekad nedostaje samački život.

- Ne toliko trud oko flertanja ili izlazaka, koliko mogućnost da, recimo, sjedim i jedem sladoled do mile volje, a da me nitko ne gleda. I da gledam što god poželim. Ne moram nikome pisati kamo idem tijekom dana. Više se radi o odgovornostima, a ne o statusu veze. Biti samac zvuči iscrpljujuće ako nekoga tražite, ali samački život bio je tako divan. Volim biti središte vlastitog svijeta - rekla je Haines.

Goldberg je tri puta bila u braku, s Alvinom Martinom, Davidom Claessenom te Lyleom Tractenbergom. Bila je i u vezama s Davidom Sheinom te Frankom Langellom, a izlazila je s kolegama Timothyjem Daltonom i Tedom Dansonom. Već duže vrijeme ne ulazi u ozbiljne veze.

- Puno sam sretnija kada sam sama. Mogu provesti koliko god vremena želim s kim god želim, ali ne tražim nekoga s kim ću biti zauvijek ili živjeti s njim. Ne želim nekoga u svojoj kući - istaknula je za New York Times te dodala da je 'žena koja zna što želi', a to je 'dom samo za sebe'.