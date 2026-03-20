Whoopi Goldberg (70): Volim se upustiti u avanture za jednu noć

Piše Dora Pek,
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Voditeljica i glumica, koja je tri puta bila u braku, već duže vrijeme ne ulazi u ozbiljne veze

Slobodna sam. Idem po barovima, družim se. Upustim se u avanturu za jednu noć ako mi to treba... ali nisam u braku. Nemam nikakvih obaveza, rekla je nedavno glumica i voditeljica Whoopi Goldberg (70) u emisiji 'The View'.

Njezina kolegica Sara Haines nadovezala se na njezinu izjavu te priznala da joj ponekad nedostaje samački život.

- Ne toliko trud oko flertanja ili izlazaka, koliko mogućnost da, recimo, sjedim i jedem sladoled do mile volje, a da me nitko ne gleda. I da gledam što god poželim. Ne moram nikome pisati kamo idem tijekom dana. Više se radi o odgovornostima, a ne o statusu veze. Biti samac zvuči iscrpljujuće ako nekoga tražite, ali samački život bio je tako divan. Volim biti središte vlastitog svijeta - rekla je Haines.

VELIKE TRANSFORMACIJE Ovi slavni priznali su da koriste lijekove za gubljenje kila: Evo kako su se zbog toga promijenili
Goldberg je tri puta bila u braku, s Alvinom Martinom, Davidom Claessenom te Lyleom Tractenbergom. Bila je i u vezama s Davidom Sheinom te Frankom Langellom, a izlazila je s kolegama Timothyjem Daltonom i Tedom Dansonom. Već duže vrijeme ne ulazi u ozbiljne veze.

- Puno sam sretnija kada sam sama. Mogu provesti koliko god vremena želim s kim god želim, ali ne tražim nekoga s kim ću biti zauvijek ili živjeti s njim. Ne želim nekoga u svojoj kući - istaknula je za New York Times te dodala da je 'žena koja zna što želi', a to je 'dom samo za sebe'.

Foto: Instagram/whoopi goldberg

Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele
CVITA SPREMA OSVETU

Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Hrvatska bruji o Potjeri i ovom majstoru! Sam branio 22.000 eura, došla je zadnja sekunda...
NAPETA ZAVRŠNICA

Hrvatska bruji o Potjeri i ovom majstoru! Sam branio 22.000 eura, došla je zadnja sekunda...

Sjajna igra, impresivnih 22 tisuće eura i čak 16 točnih odgovora nisu bili dovoljni za konačnu pobjedu natjecatelja. Lovac je ipak bio sekundu brži
Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva
AKO TE PITAJU...

Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva

Grašo je povezan s dvije tvrtke koje nemaju veze s glazbom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema posljednjim financijskim izvještajima imale ukupnu neto zaradu od 590.000 eura

