Will iz 'Stranger Thingsa' otkrio: 'Cijela ekipa gledat će finale'

Zvijezda Netflixova hita 'Stranger Things' Noah Schnapp otkrio je dirljive detalje o tome kako će glumačka ekipa prvi put gledati posljednju epizodu kultne serije. I, kako kaže - neće biti lako.

Foto: Annette Riedl/DPA

Noah Schnapp (21) pojavio se u ponedjeljak u emisiji Good Morning America, gdje je priznao da je već sada izrazito nervozan zbog finala pete sezone, prenosi People.

- Nervozan sam zbog gledanja - iskreno je rekao.

- Kad to pogledaš, gotovo je. To je zadnja epizoda koju ćemo ikad gledati zajedno - dodao je.

Foto: Netflix

Glumac je otkrio da on i njegovi kolege - Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown i Sadie Sink - neće unaprijed vidjeti finale. Gledat će ga tek kad i ostatak svijeta, i to svi zajedno.

- Sjest ćemo zajedno i pogledati je posljednji put kao grupa. Vjerojatno ćemo plakati cijeli dan… možda i cijeli mjesec - rekao je uz smijeh. Dodao je kako je već samo čitanje scenarija bilo iznimno emotivno: 'Ne mogu ni zamisliti kako će biti kad to stvarno budemo gledali.'

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Schnapp je otkrio i da planira gledati finale u kinu sa svojom obitelji na Novu godinu, ali uz jednu malu brigu.

- Vjerojatno ću morati staviti masku ili nešto slično. Ne znam - poručio je.

Foto: Netflix

Posljednja epizoda 'Stranger Thingsa' izlazi 31. prosinca, istovremeno na Netflixu i u kinima. Govoreći o oproštaju od serije, Schnapp je istaknuo da će mu najviše nedostajati 'obitelj Stranger Thingsa'.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

- Ne samo glumačka ekipa, nego i cijela ekipa iza kamera i ljudi s Netflixa. Svi smo kao obitelj. Odrasli smo zajedno i bit će jako teško bez toga - rekao je glumac koji se seriji pridružio sa samo 11 godina.

Ranije je za Entertainment Weekly otkrio da su on i kolege jednako uzbuđeni kao i fanovi.

- Ulozi su sve veći i veći. Niste spremni za ovo. Gledao sam epizode 5 i 6 i plakao sam. Toliko je dobro - rekao je Noah.

I drugi glumci su već nahvalili finale. Finn Wolfhard rekao je da je bio istovremeno sretan, zbunjen i tužan, ali da mu je kraj bio - savršen.

Foto: Netflix

'Stranger Things' sezona 5, Volume 1 već je dostupna za gledanje. Volume 2 stiže 25. prosinca, a veliko finale 31. prosinca. Sve epizode izlaze u 20 sati po istočnom vremenu.

Jedno je sigurno - kraj ove serije nitko neće gledati bez maramica.