Will Smith je prije deset godina ošamario i novinara iz Ukrajine

Ovo nije prvi puta da je glumac Will Smith (53) imao incident na dodjeli nagrada. U Moskvi je 2012. ošamario ukrajinskog novinara Vitalija Sediuka dok je davao intervju za svoj film 'Ljudi u crnom III'.

Ukrajinski šaljivdžija, kako mu mnogi tepaju, pokušao je Willa poljubiti u obraz. Naravno, Smitha je to izbacilo iz takta pa ga je ošamario te odgurnuo od sebe, što se vidi i na videu.

- Dovraga čovječe, koji je tvoj problem? - upitao je Will novinara prije nego što ga je ošamario.

Kasnije je novinarima usputno rekao da Vitalij ima sreće što ga nije jače udario.

- Joj, rekao sam to pred kamerom - izjavio je tada.

Glumčev potez tada su svi podržali. U intervjuu za podcast Rap Radar otkrio je kako je Jay-Z odmah došao do njega.

- Bijesan sam što ljudi misle da sa slavnim osobama mogu postupati kako žele - izjavio je Smith te nadodao kako je dobio desetak poruka od Jay-Zija.

Will ga je potom nazvao, a on mu je rekao: 'Upravo sam vidio video u kojem šamaraš tipa u Rusiji. To je najsmješnija stvar koju sam ikada vidio. Samo želim da znaš da vjerojatno nikada nećeš napraviti bolju zabavu od te', rekao je Jay-Z Willu pa nastavio:

- Bey i ja večeras imamo nastup i razmišljamo o tome da ga otkažemo i da ostanemo gledati kako šamaraš onog tipa.

Inače, nije ni Seduik anđeo. Na dodjeli Grammyja 2013. 'jurio je' za Bradlyjem Cooperom, a 2014. godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari motao se oko prepona Leonarda DiCaprija (47).

No, to nije sve. Iste godine, kontroverzni je novinar uhićen zbog neovlaštenog ulaska na pistu Prabal Gurung na Tjednu mode u Parizu. Samo nekoliko mjeseci kasnije na filmskom festivalu u Cannesu zavukao se pod suknju Amerike Ferrere (37).

Iste godine dobio je zabranu prilaska Bradu Pittu (58) jer ga je navodno udario na premijeri filma 'Maleficent'.

Vitalij i dalje vjeruje da je Smith grubo postupao s njim i vjeruje kako nije trebao ošamariti komičara Chrisa Rocka (57).

- Pitanje je bilo kako je to učinio. Siguran sam da je mogao naći bolje rješenje.

