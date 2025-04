William je bijesan na Meghan Markle? Izvor: 'Njoj i Harryju će oduzeti titule kad postane kralj'

Princ William navodno planira Meghan Markle i princu Harryju oduzeti titule Njezinog i Njegovog kraljevskog visočanstva nakon što naslijedi britansko prijestolje od kralja Charlesa III.

- Charles to možda rado podnosi, ali William neće - rekao je izbor blizak kraljevskoj obitelji za Daily Beast, misleći na to kako Meghan koristi titulu 'Njezino visočanstvo' uz njezine lifestyle proizvode, uključujući skupocjeni džem.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Navodno princ William prezire Harryja i Meghan, vjeruje da su izdali sve za što se obitelj zalaže te će ga ideja da se pozivaju na svoj kraljevski status razbjesniti.

Kraljevski izvor tvrdi da Markle krši sporazum s pokojnom kraljicom Elizabetom II. u korištenju titule "Njezino kraljevsko visočanstvo" u promociji svog osobnog brenda 'As Ever'.

Naime, nakon podcast intervjua u ponedjeljak, Markle je voditeljici poklonila potpisanu košaricu domaćeg umaka od jagoda, a na košari je pisalo 'Njezino kraljevsko visočanstvo'.

Prijatelj princa Williama tvrdi kako Markle korištenjem titule iskorištava slabost kralja Charlesa, govoreći kako je Charles potpuno izgubio kontrolu.

- To što Meghan i dalje koristi titulu Njezina kraljevskog visočanstva otkriva koliko je on slab. Megan zna da on neće učiniti ništa. Nema šanse da će kralj William to podnositi. Titule će jednostavno biti uklonjene kada on bude kralj. Naći će se način - tvrdi izvor za Daily Beast.

S druge pak strane, izvor blizak Markle tvrdi kako ona ne krši dogovor jer je košara bila "osobni dar".

- Harry i Meghan zadržali su svoje titule, no prema dogovoru ih ne koriste u komercijalne svrhe - navodi.