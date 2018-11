William: Tata Charles me tjerao da kupim smeće na praznicima

Britanski prestolonasljednik, princ Charles (69) učio je, tijekom školskih praznika u Norfolku, svoje sinove prikupljati otpad, otkrio je njegov najstariji sin, vojvoda od Cambridgea, u razgovoru vođenom povodom prinčeva 70. rođendana.

"Hodali smo tamo sa štapovima, skupljajući smeće u plastične vrećice", objasnio je William. "Obojica smo mislili: 'Pa dobro, ovo je sasvim normalno, svatko to mora raditi'", kazao je on za BBC govoreći o toj dječjoj anegdoti u posebnom 60-minutnom programu kojim će se obilježiti 70 godina princa Charlesa.

BBC je imao ekskluzivan pristup princu Charlesu tijekom zadnjih 12 mjeseci snimajući film "Princ, sin i nasljednik: Charles u 70."

U dokumentarcu William zajedno sa svojim mlađim bratom, vojvodom od Sussexa komentira prinčev govor iz 1970. u kojemu on upozorava na opasnosti od plastičnog otpada te objašnjava kako je otac poticao njihovu ekološku osviještenost.

"Ovo je nevjerojatno, pogledaj kako je bio mlad", šapće princ Harry (34) dodajući da je njihov otac odradio "nevjerojatan posao" i vodio ih u odrastanju na način da "nije govorio o tome što trebamo raditi".

"Koji put bih izostao iz škole zbog toga da bih kupio smeće", kaže Harry dodajući da i kad bi vidio tijekom šetnje neki odbačeni komad jednostavno bi ga pokupio.

"Doslovno sam to radio jer sam programiran to raditi, zato što to i moj otac radi i zapravo bismo svi tako trebali raditi", kaže Harry.

William pak dodaje da njihov otac "zaista živi na način koji zagovara" dodajući da vjeruje da je njegov otac "uzeo k srcu" kritike koje je dobivao za svoje ideje kad je bio mlađi.

Kada 14. studenoga napuni 70 godina princ od Walesa biti će u javnosti već punih 50 godina, zastupajući ekološka i socijalna pitanja još davno prije nego li su ona dospjela u središte pažnje javnosti.

Film "Princ, sin i nasljednik: Charles u 70." bit će prikazan u četvrtak, 8. studenoga, na tv kanalu BBC One.