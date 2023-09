Woody Allen: 'Rado bih snimao film u New Yorku ako je netko dovoljno lud da me financira'

Redatelj Woody Allen (87), kojeg je američka filmska industrija izgnala zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, ironično je na Venecijanskom festivalu obećao da će ponovo snimati u New Yorku ako 'netko bude dovoljno lud' da ga financira.

- Kad sam bio mlad, filmovi koji su nas najviše impresionirali bili su europski filmovi - francuski, talijanski, švedski .... Svi smo htjeli snimati filmove kao Europljani - rekao je Allen prije premijere izvan konkurencijskog 50. filma, prvog na francuskom jeziku, 'Coup de Chance'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

S ovim filmom, dodao je 87-godišnji redatelj, 'osjećam se kao istinski europski sineast'.

Majstor humora i društvene satire, Woody Allen više ne snima u SAD-u jer mu je industrija okrenula leđa nakon optužbi njegove pokćerke Dylan Farrow za seksualno zlostavljanje.

Foto: CBS/PrintScreen

Allen je od samog početka odbacivao te optužbe, pokrenuta je istraga koja nije dokazala te tvrdnje, no za neke je ostao simbol seksualnog nasilja.

U svom voljenom gradu je zadnji film snimio 2019., 'Kišni dan u New Yorku', s mladim talentom Timothee Chalametom i Selenom Gomez. Glumci su zbog suradnje s njim bili na meti bijesnih kritika.

Na pitanje hoće li će ponovo snimati u New Yorku odgovorio je:

- Imam dobre ideje za New York i ako neki tip(ovi) izađu iz sjene i kažu OK, financirat ćemo vaš film i pristanu na sve moje zahtjeve - ne mogu pročitati scenarij, ne smiju znati tko glumi i samo mi daju novac i odu. Ako je netko dovoljno lud da na to pristane, tada ću snimiti film u New Yorku - rekao je Allen.

Foto: Briquet-Hahn/ABACA/PIXSELL

Komedija snimana u Parizu, 'Coup de Chance' podsjeća na 'Match Point'.

Priča je to o paru čiji odnos dolazi u pitanje nakon povratka bivšeg školskog kolege supruge.

Snimljen je u jesen 2022., a u filmu glume Niels Schneider, Lou de Laage, Valerie Lemercier i Melvil Poupaud.

Dolazi u kina u Francuskoj 27. rujna.