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POČASNO SRCE SARAJEVA

Woody Harrelson u Sarajevu: Ovo mi je najvažnije priznanje

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Woody Harrelson u Sarajevu: Ovo mi je najvažnije priznanje
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Sarajevo: Woody Harrelson primio nagradu Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Holivudski glumac vratio se u Sarajevo gotovo 30 godina nakon snimanja ‘Dobrodošli u Sarajevo’. Na festivalu je govorio o uspomenama na grad i ljude

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Sarajevo je i u utorak, 18. kolovoza, živjelo u znaku filmskih zvijezda. Petog dana 32. Sarajevo Film Festivala u središtu pozornosti bio je Woody Harrelson. Holivudski glumac održao je masterclass, a navečer mu je uručeno Počasno srce Sarajeva.

Sarajevo: Woody Harrelson primio nagradu Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu Sarajevo: Woody Harrelson primio nagradu Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu Sarajevo: Woody Harrelson primio nagradu Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Govorio je o svojoj karijeri, glumačkim počecima i iskustvima sa snimanja, a posebno mjesto u njegovoj priči zauzelo je upravo Sarajevo. U grad se vratio gotovo 30 godina nakon snimanja filma "Dobrodošli u Sarajevo". Upravo je taj film Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, u kojem uz Harrelsona glume Goran Višnjić, Stephen Dillane i Marisa Tomei, prikazan u Ljetnom kinu Coca-Cola.

Film je sniman neposredno nakon opsade Sarajeva. Prisjetio se grada kakav je tad bio i usporedio ga s onim što je zatekao danas.

- Tad smo imali policijski sat i grad je bio mnogo prazniji. Sad jedva možete proći ulicom koliko je ljudi. Grad je živ, užurban i nevjerojatno je vidjeti tu metamorfozu. Zaista je lijepo vratiti se - rekao je Harrelson.

Foto: Armin Durgut/Pixsell

Posebno se prisjetio ljudi koje je upoznao tijekom snimanja i njihove sposobnosti da, nakon svega što su preživjeli, sačuvaju toplinu i smisao za humor.

- Ljudi su bili tako srdačni, ljubazni i istinski duhoviti. Ne biste možda očekivali humor nakon svega što se dogodilo, ali pretpostavljam da je upravo humor bio jedna od stvari koja je ljudima pomagala da nastave dalje - rekao je Woody.

Harrelson se na crvenom tepihu pojavio u ležernom izdanju, a publika ga je dočekala velikim pljeskom. Glumac nije krio emocije nakon što mu je direktor SFF-a Jovan Marjanović uručio priznanje koje nosi posebnu simboliku za Sarajevo i filmsku zajednicu.

- Bit ću iskren s vama, ovo mi je najznačajnije priznanje koje sam dobio - izjavio je Harrelson.

Osim njega, crvenim tepihom su se prošetala i brojna poznata regionalna lica. Među njima su bili i Goran Višnjić, ali i glumica Ana Uršula Najev.

Foto: Armin Durgut/Pixsell

U jednom trenutku se uz Višnjića na crvenom tepihu pojavila i Emira Nušević Nuhić, koja je kao desetogodišnja djevojčica glumila u filmu "Dobrodošli u Sarajevo". Emira je bila učenica četvrtog razreda Osnovne škole "Fatima Gunić", a filmska ekipa, koja je došla u školu tražeći djevojčicu za film britanskog redatelja Michaela Winterbottoma, odabrala je upravo nju. 

DOLAZAK LEGENDE FOTO Woody Harrelson šetao crvenim tepihom u Sarajevu, uz njega bio Goran Višnjić
FOTO Woody Harrelson šetao crvenim tepihom u Sarajevu, uz njega bio Goran Višnjić

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