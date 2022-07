Woody Harrelson: 'Umalo me ubila hrvatska džudo banda'

U Split su doputovale brojne holivudske face, a među njima i glumac Woody Harrelson (60) koji je jednom prilikom otkrio da se zbog zgodnih djevojaka zamjerio momcima u Hrvatskoj koji su ga tada zamalo pretukli.

Woody Harrelson prije desetak godina ispričao je u intervjuu u novom izdanju Playboya kako mu je uloga tupavog barmena u humorističkoj TV seriji "Kafić Uzdravlje" (Cheers) iz 1980-ih pomogla da ne pogine u Hrvatskoj.

Glumac se prisjetio kako se početkom 2000-ih sprijateljio s "pogrešnim" djevojkama na plaži u Dubrovniku. Njihovi momci bili su članovi "opasne bande" pa je Woody postao njihova meta.

- Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj - ispričao je Harrelson.

Naime, komičar Chris Rock i njegova djevojka Lake Bell te Woody Harrelson i supruga Laura Louie snimljeni su u društvu prijatelja glumca Davida Spadea i Sache Baron Cohena na večeri u splitskom restoranu.

Na terasi iznad Dioklecijanove palače, poznate face uživale su u hrvatskim delicijama. Koliko će se poznata ekipa zadržati u Hrvatskoj i gdje odsjedaju, još nije poznato, ali čini se da su se dobro zabavili.

