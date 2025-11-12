Woody i Buzz se vraćaju! Stigao je prvi trailer za novi 'Toy Story'

Društvo iz popularnog animiranog filma 'Toy Story' uskoro se vraća na velika platna, a obožavatelje su oduševljeni prvim trailerom. Peti dio slavnog filmskog serijala trebao bi izaći 19. lipnja iduće godine, a osim već dobro znanih, fanove će upoznati i s nekim novim likovima.

Uz kauboja Woodyja, kaubojku Jesse i astronauta Buzza u nastavku ovog animiranog hita pojavit će se i visokotehnološki tablet u obliku žabe imena Lilypad, koji 'ostatku ekipe eksponencijalno otežava posao kada se suoče s potpuno novom prijetnjom vremenu za igru', stoji u priopćenju za javnost.

Foto: YouTube

Novom liku glas će dati Greta Lee te se pridružiti već dobro poznatoj glumačkoj postavi koju čine Tom Hanks kao Woody, Tim Allen kao Buzz, Joan Cusack kao Jessie, Blake Clark kao Slinky Dog te Tony Hale kao Forky. Osim Lilypad, u novom nastavku pojavit će se i Smarty Pants, kojem će glas posuditi Conan O’Brien.

Foto: YouTube

Režiju i scenarij za ovaj animirani spektakl potpisuje Andrew Stanton koji je, osim što je u stvaranju prošla četiri dijela sudjelovao kao koscenarist, zaslužan za još neke hitove kao što su 'Potraga za Nemom', 'Wall - E' te 'Potraga za Dorom'.

Početni dio ovog serijala izašao je 1995. godine, a bio je prvi u potpunosti računalno animirani dugometražni film. Idući nastavak izašao je četiri godine nakon njega. Prva dva dijela 'Toy Storyja' distribuirao je Disney, prije nego što je 2006. godine kupio Pixar.

Foto: YouTube

Treći film iz ove popularne franšize snimljen je tek 2010., a treći 2019. godine. Koliko su uspješna zadnja dva nastavka bila govori i činjenica da su oba zaradila više od milijardu dolara na blagajnama kina diljem svijeta te osvojili Oscara za najbolji animirani film tih godina.

'Toy Story 5' bit će 31. Pixarov film. Zadnji film ovog studija za animaciju izašao je u lipnju ove godine, a radi se o 'Eliju' koji je globalno zaradio 152 milijuna dolara. Jedan od najuspješnijih Pixarovih hitova je 'Inside Out 2' koji je 2024. godine postao film s najvećom zaradom od čak 1.5 milijardi dolara. Osim petog nastavka popularnog animiranog serijala, ovaj studio u ožujku iduće godine ima u planu izdati i film 'Hoppers'.

Može se zaključiti kako nastavci Pixarovih filmova uglavnom postižu velike uspjehe, a isto se može očekivati i za peti dio njihove najdugovječnije i najuspješnije animirane franšize.

POGLEDAJTE TRAILER: