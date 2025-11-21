Woow, Mila! Ma tko je još gledao dodjelu nagrada pored ovakvog glamuroznog izdanja?

Mila Horvat večeras u Dubrovniku vodi svečanu dodjelu godišnjih hrvatskih turističkih nagrada uz Duška Ćurlića, a već pri prvom izlasku na pozornicu zablistala je i privukla svu pozornost publike i gledatelja. Za ovu prigodu odabrala je crnu haljinu modernog kroja koja naglašava liniju tijela i izgleda vrlo efektno pod svjetlima pozornice.

Iskusna televizijska voditeljica i bivša sportska novinarka i ovoga puta pokazala je da se na sceni osjeća kao kod kuće.

Foto: HRTi/Screenshot

Novinarsku karijeru započela je još 2003. kao reporterka u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', a kasnije vodila glazbene emisije i festivale. U svijet sportskog novinarstva zakoračila je 2006. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i od tad pratila brojna svjetska i europska prvenstva, te vodila emisije poput 'Arene', 'Volim nogomet' i 'Olimpa'.

Foto: HRTi/Screenshot

Danas se bavi sportskim menadžmentom i povremeno vodi događaje. A kad treba zasjati, zna kome se obratiti. Matija Vuica već godinama čini važan dio njezina tima. Vuica je redovito spašava kad putuje u zadnji čas i sve pripremi u 10 minuta.

Zagreb: Svečano obilježavanje 120 godina Hrvatskog gimnastičkog saveza i 150 godina Zagrebačkog tjelovježbenog društva "Hrvatski sokol" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL