Mimi Mercedez nam otkriva: 'Jedan od članova Onyx-a pitao je jesam li ja hrvatska Cardi B'

Imala sam osjećaj izazova i savladala sam ga. Angažirala sam publiku, reagirali su dobro na mene i to je moj najveći uspjeh u karijeri, govori nam srpska reperica Mimi Mercedez (30) koja je u subotu nastupala na glavnoj pozornici na EXIT festivalu. Mimi je i prošle godine nastupala na festivalu, ali na manjem stageu. Otkrila nam je kakav joj je bio osjećaj po prvi put izaći na veliku pozornicu.

- Puno je veći stage, prošle godine sam nastupala na Fusion pozornici i mislila sam da veće od toga ne može. Ovo je bilo puno veće, po prvi put me nakon mnogo godina uhvatila trema kad sam izašla i vidjela to - rekla nam je Mimi pa dodala kako je savladala izazov koji je bio pred njom te da smatra kako joj je ovo dosad najveći uspjeh u glazbenoj karijeri.

Mimi je u subotu imala upečatljiv nastup kojemu je pridonio i njen neobičan outfit i šminka. Otkrila nam je tko je bio zaslužan za njen stajling.

- Imala sam sreću pronaći ljude koji su u skladu sa mnom estetski. Imam super Mariju Čanji, koja je jedan od sada poznatijih novih dizajnera, koja 'ubija' ove kostime. Rekla sam joj da želim neon, oblik koji ja volim najviše i ona je napravila ovo ludilo od kostima. Konačno sam nadogradila svoj izgled. Za šminku je zaslužan moj Nikola, poznatiji kao Loakiin - rekla nam je Mimi.

Pitali smo ju planira li uskoro nastupati u Hrvatskoj pa je rekla kako će sigurno dolaziti. Kako govori, u Hrvatskoj nastupa češće nego u Srbiji, a ispričala nam je i jednu zanimljivu anegdotu koja joj se dogodila tijekom koncerta. Njena sestra srela je jednog od članova slavnog Onyx-a, koji ju je pitao: 'Je li ovo neka hrvatska Cardi B'.

Mimi se probila u svijetu repa, stvara hit za hitom, a njeni nastupi uvijek su rasprodani. Kao veteranka rep žanra dala je savjet mlađim glazbenicama koje tek kreću sa svojim karijerama.

- Uopće ne trebaju ništa vagati, trebaju biti sigurne u bilo što. Trebaju samo raditi, to je to. Samo da se radi, snima, izbacuje, to je recept za uspjeh. Nitko ne smije pomisliti da je teško biti žena u svijetu repa, to je zapravo lako. Svi muškarci se zapravo bore tko će više učiniti za tebe. Dođi, budi kraljica tamo gdje nema puno žena, iskoristi sve - poručila je Mimi.