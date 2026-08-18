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'KAO KAP'

Yoshka predstavlja novu pjesmu

Piše 24sata,
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Yoshka predstavlja novu pjesmu
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Foto: screenshoot/Youtube
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Zagrebačka kantautorica Yoshka predstavlja novu ljubavnu pjesmu koja govori o potrebi za sigurnošću i povjerenjem u partnerskom odnosu

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Kantautorica Yoshka predstavlja svoju novu autorsku ljubavnu pjesmu imena 'Kao kap'. Iza prvotne strasti, romantike i zaljubljenosti krije se ono što ljubav čini dugotrajnom, a to je osjećaj da uz osobu koju voliš možeš biti siguran, zaštićen i svoj. Kao kap donosi upravo takvu poruku, uspoređujući osjećaj sigurnosti i nježnosti s poznatom slikom čuvanja nekoga 'kao kap vode na dlanu'.



- U ovoj snažnoj ljubavnoj pjesmi naglasak je na potrebi svake žene da u partnerskom odnosu, osim prvotne strasti, romantike i zanesenosti, osjeti sigurnost i povjerenje kao preduvjet istinske i dugotrajne ljubavne sreće. To je osjećaj da te partner drži, odnosno čuva 'kao kap vode na dlanu'. Ovu pjesmu izvodim na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku 2026. godine. Na ovom festivalu nastupila sam 2024. godine s pjesmom 'Visoko more', za koju sam osvojila 3. nagradu žirija, te 2025. s pjesmom 'Letim' - rekla je Yoshka.

Foto: screenshoot/Youtube

Autorica glazbe i teksta je Yoshka, dok aranžman potpisuje Zvonimir Dusper - Dus. Za vizualnu interpretaciju pjesme pobrinuo se redatelj i umjetnik Dalibor Barić, koji je napravio glazbeni spot.

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Yoshka je svestrana kantautorica, skladateljica i profesorica glazbene kulture hrvatsko-bolivijskih korijena, rođena u Barceloni. Na domaćoj glazbenoj sceni predstavila se autorskim pjesmama poput Turn Back Time, Letim i Miruj, zemljo, a nastupala je na festivalima poput Chansonfesta i Dalmatinske šansone.

Foto: Ivan Namjesnik


Uz kantautorski rad, Yoshka se bavi pedagoškim radom, svira orgulje i vodi župni zbor. Upravo se kroz njezin glazbeni rad isprepliću različiti utjecaji, iskustva i ljubav prema autorskom stvaralaštvu, što se prepoznaje i u novoj pjesmi Kao kap.

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