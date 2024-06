Za Baby Lasagnu nema odmora! Evo gdje nastupa ove godine

Hrvatski predstavnik na Eurosongu, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (28) do kraja godine ima pune ruke posla. Večeras nastupa u Rijeci, a već sutra u zagrebačkom Boogaloou. Krajem mjeseca stiže u Split i Primošten, a u kolovozu u Šibenik i Varaždin.

Od jeseni kreće u Europu. U Vroclavu i Varšavi nastupit će 3. i 4. rujna, u Ljubljani je 17., u Beču 24., a u Italiji 3. listopada. U međuvremenu će nastupiti tri puta na Šalati i jednom u Karlovcu.

Infografika: Najavljeni koncerti Baby Lasagne | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Nedavno je nastupio i u svom rodnom Umagu, na Sea Star festivalu. Tamo je predstavio nove pjesme koje će se pojaviti na nadolazećem albumu 'Demons & Mosquitoes'. Na njemu će se naći i dosad objavljene pjesme, a to su 'Rim Tim Tagi Dim', 'IG Boi' i 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL