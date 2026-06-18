Za Dan antifaštičke borbe u Zagrebu nastupa bend Let 3

Povodom državnog praznika, Dana antifašističke borbe, riječka grupa Let 3 održat će koncert na Europskom trgu u Zagrebu u četvrtak navečer.

Koncert će se održati u organizaciji Grada Zagreba, Antifašističke lige Republike Hrvatske i Centra kulture Ribnjak.

Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, jedan je od važnih državnih praznika Republike Hrvatske te podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i vrijednosti slobode, demokracije, solidarnosti i ljudskih prava koje su trajno utkane u suvremeno hrvatsko društvo, istaknuli su iz Grada Zagreba.

Ovogodišnji program obilježavanja donosi nastup jednog od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih hrvatskih rock sastava.

Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Let 3, poznat po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju, publici će prirediti večer ispunjenu glazbom, humorom i prepoznatljivim scenskim nastupom.

Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.