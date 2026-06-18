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NA EUROPSKOM TRGU

Za Dan antifaštičke borbe u Zagrebu nastupa bend Let 3

Piše HINA,
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Za Dan antifaštičke borbe u Zagrebu nastupa bend Let 3
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Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Let 3, poznat po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju, publici će prirediti večer ispunjenu glazbom, humorom i prepoznatljivim scenskim nastupom

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Povodom državnog praznika, Dana antifašističke borbe, riječka grupa Let 3 održat će koncert na Europskom trgu u Zagrebu u četvrtak navečer.

Koncert će se održati u organizaciji Grada Zagreba, Antifašističke lige Republike Hrvatske i Centra kulture Ribnjak.

Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu
Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, jedan je od važnih državnih praznika Republike Hrvatske te podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i vrijednosti slobode, demokracije, solidarnosti i ljudskih prava koje su trajno utkane u suvremeno hrvatsko društvo, istaknuli su iz Grada Zagreba.

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Ovogodišnji program obilježavanja donosi nastup jednog od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih hrvatskih rock sastava. 

Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu
Koprivnica: Let 3 nastupili na RockLive Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Let 3, poznat po snažnoj koncertnoj energiji, društvenoj angažiranosti i jedinstvenom umjetničkom izričaju, publici će prirediti večer ispunjenu glazbom, humorom i prepoznatljivim scenskim nastupom.

Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

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Komentari 1
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