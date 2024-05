'Za Euroviziju mi je problem bila Jugoslavija, a sad bi mi mačka vjerojatno bila transrodna...'

Pjesma "Rock Me" i grupa Riva doveli su 1990. godine Eurosong u Zagreb. Godine nisu bile idealne, ne za pjesmu Eurovizije, nego za bivšu državu, koja je "baš bila na prekretnici". Turbulentna vremena, no zadatak je bio da sve bude spremno za događaj koji se prati.

Prigodno su za to vrijeme napravili i crtane filmove koji su predstavljali svaku zemlju kroz mačku koju je autor Joško Marušić nazvao Eurocat.

- Zapravo je to bio lik Maski Cat, koji je osmislio Zlatko Grgić iz Zagreb filma. Ovaj naš Eurocat bio je samo nadogradnja, režiser je bio Nenad Puhovski. Bilo je to sjajno producirano, a već tad smo imali i majice s tim likom. Ipak je to bila Zagrebačka škola crtanog filma. A kolege iz cijeloga svijeta hvalili su to, ali osjetio sam i razliku bez obzira na sve dotadašnje radove. Redom su govorili: 'Pa ti radiš za Eurosong' - rekao nam je Joško Marušić.

Kako nam kaže, između orezivanja drveća, ali sjajnog raspoloženja, nije bilo lako u to vrijeme raditi predstavljanje država. Dobro, nije to lako ni u jednom vremenu, uvijek se mora paziti, kaže, na političku korektnost.

- Morali smo paziti na svaki detalj kod predstavljanja država, a u to vrijeme, zapravo tri mjeseca prije raspada Jugoslavije, najteže je bilo baš s Jugoslavijom. Napravio sam Eurocata između puno zrcala, a svaki odraz bio je drugačiji te predstavljao Republike i pokrajine. Ali bilo je puno previranja. Sjećam se kako je usred priprema tadašnji direktor HTV-a Goran Radman lupio o stol i podnio ostavku - rekao je Marušić i dodao:

- Rado bih se odazvao da im narišem maskotu ako Baby Lasagna pobijedi, za kojega navijam. Ali kažem, uvijek moraš na sve paziti, danas bi mačak vjerojatno bio transrodan.