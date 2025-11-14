Za koga li su buketi? Marko i Nikola iz 'Divljih pčela' popili kavu pa kupili divno cvijeće

Nikola i Marko Vukas braća su koja su nerijetko u sukobu mišljenja, no glumci koji su ih utjelovili već su sklopili pravo prijateljstvo pa nerijetko u slobodno vrijeme ispijaju kave. Budući da su dijelom RTL-ovih 'Divljih pčela', tema imaju niz. "Izvan kamera smo Antonio i ja dobri prijatelji, volimo sjesti i nešto zajedno pojesti i popiti, a često se i zezamo na račun onog drugog", otkriva Ivan Barišić.

Slaže se i Agostini, koji je vrlo brzo shvatio da Ivana može nazvati svojim prijateljem. "Ivan je jedan od onih kolega s kojima sam kliknuo na prvu. Inače sam oprezan i ne zalijećem se, povezuje nas puno toga i vrlo brzo smo se skužili. Generacijski smo blizu, ja sam malo stariji pa imam i zaštitnički gard prema njemu, budući da imam iskustvo i s prijašnjim velikim televizijskim projektom", otkriva glumac.

"Antonio nosi energiju u svaku scenu, profesionalac je i vidi se da obožava svoj posao", zaključio je Barišić o svom kolegi i prijatelju. Vesela atmosfera vlada na setu 'Divljih pčela', a zabavih trenutaka imaju Vukasovi i pred kamerama, posebno u tandemu sa sestrom Terezom (Margarita Mladinić). "Mlađa sestra Tereza je meni najsmješnija, a ima i Marko svojih trenutaka", jasan je Barišić, dok Agostini ističe i njihovog televizijskog oca. "Alan Blažević je jako duhovit čovjek", zaključuje kroz smijeh glumac. Kada nisu Vukasovi, Barišić i Agostini druže se uz finu hranu ili kavu.

Tijekom jednog takvog druženja, u rijetkim slobodnim trenucima od snimanja, dečki su na zagrebačkom Cvjetnom trgu popili kavu, prošetali, a usto iskoristili priliku i za kupovinu cvijeća - znaka pažnje koji nikad ne izlazi iz mode! Dobar stil i šarm uvijek su u trendu - pa su Barišić i Agostini pokazali da s braćom Vukas dijele manire nekih prošlih vremena!

