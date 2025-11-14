Obavijesti

Šarmeri bez premca

Za koga li su buketi? Marko i Nikola iz 'Divljih pčela' popili kavu pa kupili divno cvijeće

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: PROMO

Televizijska braća, Antonio Agostini i Ivan Barišić, puno vremena provode zajedno na setu, a kada stignu znaju otići i na kavu ili ručak. Nedavno su sreli na zagrebačkog Cvjetnom trgu, gdje su oabvili kupovinu cvijeća

Nikola i Marko Vukas braća su koja su nerijetko u sukobu mišljenja, no glumci koji su ih utjelovili već su sklopili pravo prijateljstvo pa nerijetko u slobodno vrijeme ispijaju kave. Budući da su dijelom RTL-ovih 'Divljih pčela', tema imaju niz. "Izvan kamera smo Antonio i ja dobri prijatelji, volimo sjesti i nešto zajedno pojesti i popiti, a često se i zezamo na račun onog drugog", otkriva Ivan Barišić.  

Slaže se i Agostini, koji je vrlo brzo shvatio da Ivana može nazvati svojim prijateljem. "Ivan je jedan od onih kolega s kojima sam kliknuo na prvu. Inače sam oprezan i ne zalijećem se, povezuje nas puno toga i vrlo brzo smo se skužili. Generacijski smo blizu, ja sam malo stariji pa imam i zaštitnički gard prema njemu, budući da imam iskustvo i s prijašnjim velikim televizijskim projektom", otkriva glumac.  

Foto: PROMO

"Antonio nosi energiju u svaku scenu, profesionalac je i vidi se da obožava svoj posao", zaključio je Barišić o svom kolegi i prijatelju. Vesela atmosfera vlada na setu 'Divljih pčela', a zabavih trenutaka imaju Vukasovi i pred kamerama, posebno u tandemu sa sestrom Terezom (Margarita Mladinić). "Mlađa sestra Tereza je meni najsmješnija, a ima i Marko svojih trenutaka", jasan je Barišić, dok Agostini ističe i njihovog televizijskog oca. "Alan Blažević je jako duhovit čovjek", zaključuje kroz smijeh glumac. Kada nisu Vukasovi, Barišić i Agostini druže se uz finu hranu ili kavu.  

Tijekom jednog takvog druženja, u rijetkim slobodnim trenucima od snimanja, dečki su na zagrebačkom Cvjetnom trgu popili kavu, prošetali, a usto iskoristili priliku i za kupovinu cvijeća - znaka pažnje koji nikad ne izlazi iz mode! Dobar stil i šarm uvijek su u trendu - pa su Barišić i Agostini pokazali da s braćom Vukas dijele manire nekih prošlih vremena! 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u. 

