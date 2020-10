Za kopiranje Višnje Pevec je od susjeda posudio gusku, dok mu je za Grubnića pomogla majka

Ubrzo je na red došao i srpski pjevač MC Stojan. Voditelju je i ovaj put pomogla majka Katica, ali i njezine dvije prijateljice, Barbara i Divna. Ekipa je napravila svoju verziju spota za pjesmu 'Tuturutu'

<p>Voditelj <strong>Dalibor Petko </strong>(41) poznat je po tome da se preruši u druge poznate 'face'. Sve je krenulo u karanteni kada se posvetio društvenim mrežama pa od tada pratitelje nasmijava urnebesnim sadržajima iz kućne radionice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Petko kao Jelena Karleuša (42)</h2><p>Skandalozna srpska pjevačica se prva našla na repertoaru. No, umjesto skupocjene haljine, Petko je improvizirao s ukrasnim papirom, a rezultat je oduševio pratitelje.</p><h2>Petko kao Maja Šuput Tatarinov (41)</h2><p>Pjevačica je jednom prilikom pozirala na krevetu pokrivena dekom svog brenda dok u ruci nosi šalicu. Petko je rekonstruirao fotku uz pomoć žute tkanine, Pokemon zimske kape i šlapa.</p><p>- Kad sve tvoje frendice već imaju Majuška dekicu, a tebi će ju starci kupiti tek kad završi školska godina. Pratite me za još ovakvih modnih savjeta - napisao je uz fotografiju.</p><h2>Petko kao Marko Grubnić (38)</h2><p>Nakon što je stilist pozirao s mamom <strong>Brankom</strong>, nije dugo trebalo čekati Petka koji je odlučio rekreirati te fotografije. U tome mu je pomogla njegova majka <strong>Katica</strong> (70).</p><p>- Društvo jeste li spremni jer stižu... ‘GRUBNIĆI 20 GODINA KASNIJE’ - napisao je u opis objave.</p><p>Tada se oglasio i <strong>Grubnić </strong>koji mu je poručio: 'Hahahaha, top. OBOŽAVAM TEEEEE... Bravoooo'.</p><h2>Petko kao MC Stojan (37)</h2><p>Ubrzo je na red došao i srpski pjevač poznat po hitu 'La Miami'. Voditelju je i ovaj put pomogla njegova majka Katica, ali i njezine dvije prijateljice, <strong>Barbara</strong> i <strong>Divna</strong>. Ekipa je napravila svoju verziju spota za pjesmu 'Tuturutu', koju je Stojan snimio s grupom Hurricane.</p><p>- DO TRENDINGA!!! Zovi TUTURUTU stižu Em si Stojo i Uraganke... Uživajte u životu, baš kao i ove cure. Mami sretan 70. rođendan - napisao je u opis videa.</p><h2>Petko kao Višnja Pevec</h2><p>I baš kada su fanovi pomislili da ih Petko više ničim ne može iznenaditi, on je postao ni više ni manje, nego - <strong>Višnja Pevec</strong>! Za potrebe snimanja je od susjeda posudio gusku koju je držao u naručju, kopirajući tako jednu Višnjinu fotografiju.</p><p>- Zvali su me crna višnja. Ne znam kako je Višnja svoju gusku stavila u nirvanu, mene je moja bome čvaknula. Pevec guska je mega optimistična, moja spustila glavu - napisao je tada.</p><h2>Petko kao Ariana Grande (27)</h2><p>Iskopirao je njezin stajling s dodjele Grammy nagrada u siječnju 2020. </p><p>- Kako pametno iskoristiti stare zavjese? Ariana Grande je objasnila - napisao je Petko u opis objavljenih fotografija. </p><p>Osim što je pokušao izraditi haljinu kakvu je nosila Ariana, stavio je i umetke kose kako bi iskopirao njezinu frizuru po kojoj je poznata.</p>