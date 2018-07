'Ni danas ne volim Cesaricu jer je trebao pjevati moju pjesmu'

Naše poznanstvo počelo je na moru. Bili smo tim, a pobjeđivao je onaj koji više uživa pa bi bilo neriješeno. Godinama smo se družili i bili partneri na moru, rekao je Vinko Barčot.

- Olivera poznajem valjda oduvijek, a intenzivnije smo se počeli družiti od sedamdesetih godina kad je počeo češće dolaziti u Velu Luku. Svirao sam tada u bendu Amfora, a on bi posjećivao svirke i družili bismo se. No pravo poznanstvo počelo je na moru. Obojica smo zaljubljenici u udičarenje pa smo se brzo našli sa štapovima na istom brodu. Bili smo tim, a pobjeđivao je onaj koji više uživa pa bi bilo neriješeno - priča Barčot.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Godinama su se družili i bili partneri na moru

Isprva sam bolje poznavao akvatorij, a sad obojica znamo sve, kaže Vinko Barčot, autor teksta i glazbe Oliverovih hitovova “Kad mi dođeš ti”, “Samo ti”, “Ti si meni sve” i “Samo s tobom sam upoznao ljubav”.

- Nisam neki gitarist, ali sam uvijek imao neku žicu, nekog crva koji me tjerao da napravim nešto. Tek kad smo se sreli u Veloj Luci u ljeto 1992., usudio sam se priznati mu da se bavim skladanjem i da bih mu pokazao što sam napravio pa da mi kaže ima li to ikakvog smisla. Odsvirao sam mu i otpjevao ‘Zemlju dide mog’. Rekao mi je da bi mogla biti hit, ali da treba napraviti demo snimku da bolje čujemo. Iz ovako male sredine je to teško napraviti pa je on to dao prijatelju Remiju Kazinotiju da aranžira, otišli smo to snimiti, a Oliver je pjevao - priča Barčot.

Glazbenik dodaje kako je sve ispalo u najboljem redu.

- Kako i neće kad sam je napisao na prvoj crti bojišnice gdje sam našao gitaru bez žica pa na nju ugradio tunj, one niti koje drže udicu, kao strune. Našao sam tunje različitih debljina i ugodio ih kao žice na gitari. Bilo je to na stonskom bojištu i izravno od srca jer mi je bilo teško pri duši - priča nam Barčot.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pjesma je postala hit, a 1993. dobila Zlatnoga galeba, prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija na Melodijama hrvatskog Jadrana. Ušla je među 20 najljepših domoljubnih pjesama. No izvodi je Meri Cetinić, a ne Oliver Dragojević. Tom pjesmom počela je naša suradnja, ali pjeva je Meri.

- Oliver ju je bio uzeo, ali te mu je godine uletjela ‘Cesarica’ pa je nastupio s njom. Zato ja ni dan danas ne volim ‘Cesaricu’. Ali ostao je prešutni dogovor da ja note i stihove šaljem Remiju Kazinotiju, on aranžira, a Oliver otpjeva. Ako mu se svidi, uzme je, ako ne, ostavi. Tako je zapravo svaku moju pjesmu koja je izašla aranžirao Kazinoti, a prvi otpjevao Oliver - kaže autor pjesama “Ne diraj moju ljubav”, “Zalutali pogled”, “Ne mogu te prestat ljubit”, “Samo za tebe” i pjesama zadarske klape Intrade. Ima još nekih pjesama koje smo zajedno radili, a nisu još objavljene - kaže Barčot te sjetno dodaje: Oliver je moj najbolji prijatelj. Više od toga, on mi je kao član obitelji. Imali smo puno nezaboravnih trenutaka. Pri srcu mi je.