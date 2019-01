Za nju nema zime: Žanamari gradom šetala samo u majici

Pjevačica Žanamari Perčić (37) često je u čizmicama i to joj je, kaže, najdraža obuća, piše Story. Ovoga puta prošetala je u čizmama crvene boje preko koljena, a na to je iskombinirala široku, crnu majicu marke Givenchy kojoj se cijena kreće od tri i pol do pet tisuća kuna.

- Čizmice su mi najdraža obuća i jednom sam radi njih ušla u minus. Bolje da ne pitate koliko su koštale - kaže Žanamari.

Kada je potrošila 'bogatstvo' na čizme imala je 20-ak godina i mali budžet.

- Vodim se onom 'Seks i grad' izrekom 'Volim svoj novac gdje ga mogu vidjeti - u ormaru' - rekla je pjevačica.

Inače, Žanamari ne voli ići u trgovine kada su velika sniženja jer, kaže, tada ljudi doslovno grabe i kidaju odjeću.

- Nije mi to gušt gledati, teško je naći nešto neoštećeno, a i ta mi odjeća izgleda tako tužno kada je na tim hrpama. Kao da viče 'udomite me', a to mi nije baš scenarij koji volim pri kupnji odjeće - kaže Žanamari koja na sniženjima kupuje samo online.

- Želim kada kupim neki komad da se osjećam sretno i glam. Makar kupila tajice za trening - dodala je.

Perčić se osvrnula na svoju modnu kombinaciju koja je po njoj, 'modni fail'. Jednom je na vjenčanje obukla baggy zlatnu košulju koju je iskombinirala s baggy cardo hlačama bež boje.

- Ideja se činila zanimljivom, ali na fotkama ta bež boja hlača je bacala na neku roskastu, izgledala sam kao nezgrapno zapakiran rođendanski poklon. Te dvije stvari sam poklonila u Crveni križ odmah nakon toga - rekla je Žanamari.

Inače, smatra da je najbolje odjevena djevojka na našoj sceni Severina (46).

- Ona mi je najbolje odjevena i zaista joj sve dobro stoji. Može se transformirati iz dame u tinejdžericu dok si rekao keks i izgledati pri tome bolje i mlađe nego tinejdžerica - misli pjevačica.