Za nju vrijeme kao da je stalo! Fani Čapalija pozirala u haljini od prije 10 godina i očarala sve

Bivša hrvatska misica Fani Čapalija (51) oduševila je pratitelje na društvenim mrežama zanimljivom fotografijom. Naime, podijelila je dvije fotografije koje dijeli gotovo desetljeće, a na kojima pozira u istoj haljini.

Prva fotografija snimljena je u ljeto 2017. godine, a Fani pozira u dugoj, lepršavoj haljini svijetle boje s nježnim cvjetnim uzorkom i visokim prorezom. Imala je valovitu kosu do ramena, a cijeli look je upotpunila sandalama.

Druga fotografija nastala je ovog ljeta. Fani je ponovno odjenula istu haljinu, no ovoga puta imala je ravnu, raspuštenu kosu. Time je pokazala kako joj haljina nakon skoro deset godina pristaje kao i nekada, ali i da neki modni komadi ne izlaze iz mode.

Zagreb: Izbor Miss Hrvatske za Miss svijeta, 03.10.1993. | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Javnost ju pamti još od 1993. godine, kada je ponijela titulu Miss Hrvatske, a iste je godine na izboru za Miss svijeta ušla među pet najljepših djevojaka.