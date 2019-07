'Ženu još nisam našao, a upao sam u dugove i malo se otuđio'

Nisam još uspio pronaći pravu ženu za sebe, a stvarno bi volio. Op, samo sekundu, tu sam s konjima. Ajde, đihaaaa, đihaaaa, javio nam se Goran Žigo, bivši kandidat “Ljubavi na selu” i najpoznatiji brk reality televizije...

Dok smo razgovarali, vrijedni je Žigo upravo vraćao konje iz polja. Iako je privukao simpatije javnosti, u njegove Lučane pokraj Sinja još nije sletjela neka dama da s njim svije gnijezdo.

- Kažu da sam radnik i da nemam škole i vojsku. Malo sam se otuđija zbog svega toga. Malo sam u dugu - otvorio nam je dušu Žigo.

Kaže, došlo mu je 5600 kn poreza na OPG koji je otvorio, a nema kako platiti.

Foto: RTL screenshot NIŠTA NIKOM NISAN UKRA

- Ima sam ovce, ima sam krave. Sad nemam traktora, drugi mi njivu kosi, drugi mi bale gona. Triba mi zero štalice i desetak krava da mogu podavat sir. Lako je dovest ženu, ali čemu kad nemaš šta jist i šta ću sirotinju stvarat na svit – govori Žigo.

Ogorčen je što mora platiti porez jer nema od čega.

- Nikad nisam ništa ukra, vrata su mi cilog dana otvorena na kući svagdi. Par krava imam. Iiiij, ajde, ajde, vidi je, đava te odnija. Pardon, s konjima sam – priča nam brkati farmer i odmah otkriva svoj recept za sreću.

- Za sriću mi ne triba puno. Desetak krava bilo bi dosta. Ne triba ti više u životu. Imaš domaći sir, moje krave idu u kukuruz i jedu šta nađu u brdu i iman to nešto mlika šta pomuzen. Naša bi štagod ženice, ali šta kad me se boje. Ne znam zašto, neće me ni jedna - jada se Žigo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Imao je, govori nam, 11 krava, a sad je ostao samo na tri i jednom juncu.

- Di su pare? Svak misli da sam zaradija puste novce u showovima, a nisam. Od toga sam vratija dugove i sredija nešto po kući šta sam ima. Da sam ima novca, bila bi mi cijela sređena fasada na kući, a ne onakva kakva mi je sad i kakvu su mi snimali - nastavlja Žigo s pričom. Ali unatoč životnim nedaćama ostao je pozitivan.

STRAH ME SAMO BOGA

- Tražim brate kršnu ženu, da je kulturna, da može biti sa mnom i prijateljima, i eto ti. Cilj mi je oženiti se i, ako Bog da, da podari koje dijete, tako da znam da za nekog živim i radim - rekao nam je nedavno kultni natjecatelj agrorealityja.

Foto: rtl promo Za kraj je Žigo ostavio poruku svima onima koji su se našli u sličnoj situaciji.

- Žigo ide Božjim putem i Božjim putem se vraća. Mene je u cilom životu strah samo dragog Boga. Ničeg drugoga - rekao nam je za kraj...