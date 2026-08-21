Zabava za sve generacije! Matt Damon u Disneylandu s obitelji slavio rođendan kćeri Gije (18)

Holivudski glumac Matt Damon (55) je 18. rođendan svoje kćeri Gije proslavio je na jednom od najpoznatijih mjesta na svijetu - u Disneylandu.

Pozirao je sa suprugom Lucianom i kćerima Alexijom (27), Isabellom (20), Gijom i Stellom (15) ispred velike Mickey Mouseove bundeve na glavnoj ulici Disneylanda. Obitelj je u zabavni park stigla uoči službenog početka ukrašavanja za Noć vještica, a za posebnu prigodu svi su nosili personalizirane majice.

Na Gijinoj je pisalo 'slavljenica', uz ilustraciju dvorca Trnoružice i Mickey Mouseovih ušiju, dok su ostali članovi obitelji nosili majice s natpisom 'rođendanska ekipa'.

U Disneyland Resortu ukrašavanje za Noć vještica počinje 21. kolovoza i traje sve do 31. listopada, a posjetiteljima donosi prigodno uređene atrakcije, posebne programe i jesenske poslastice.

Damon je posljednjih godina više puta govorio o bliskom odnosu sa svojim kćerima, a nedavno je otkrio i koliko mu je značilo što su supruga i djevojke bile uz njega na premijeri filma 'Odiseja' Christophera Nolana.

Foto: MARK BLINCH/REUTERS

- Sjajno je jer su se i one zbog ovoga morale puno toga odreći. Otišao sam na neko vrijeme, dolazile su me posjećivati, ali bilo je puno toga. Snimanje je bilo jako dugo i naporno i jako sam uzbuđen što će ga večeras pogledati - rekao je Damon na londonskoj premijeri.

Njegove kćeri navikle su na život ispunjen putovanjima jer glumac zbog posla često boravi u različitim dijelovima svijeta.

- Mi smo iskusni putnici u našoj obitelji jer radim po cijelom svijetu. Zato moja djeca vole putovati - rekao je Damon u lipnju.

Neke od njegovih kćeri već su krenule graditi vlastite karijere u svijetu zabave. Najstarija Alexia krenula je stopama roditelja i bavi se fotografijom i videoprodukcijom, a radila je i u odjelu kamere na filmu 'The Instigators' iz 2024., u kojem Damon glumi zajedno s Benom Affleckom.

Njegova kći Isabella nedavno je, pak, potpisala ugovor s prestižnom modnom agencijom IMG Models.