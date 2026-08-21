Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO KAKO JE IZGLEDALO

Zabava za sve generacije! Matt Damon u Disneylandu s obitelji slavio rođendan kćeri Gije (18)

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Zabava za sve generacije! Matt Damon u Disneylandu s obitelji slavio rođendan kćeri Gije (18)
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pozirao je sa suprugom Lucianom i kćerima Alexijom, Isabellom, Gijom i Stellom ispred velike Mickey Mouseove bundeve na glavnoj ulici Disneylanda

Admiral

Holivudski glumac Matt Damon (55) je 18. rođendan svoje kćeri Gije proslavio je na jednom od najpoznatijih mjesta na svijetu - u Disneylandu.

Pozirao je sa suprugom Lucianom i kćerima Alexijom (27), Isabellom (20), Gijom i Stellom (15) ispred velike Mickey Mouseove bundeve na glavnoj ulici Disneylanda. Obitelj je u zabavni park stigla uoči službenog početka ukrašavanja za Noć vještica, a za posebnu prigodu svi su nosili personalizirane majice.

Na Gijinoj je pisalo 'slavljenica', uz ilustraciju dvorca Trnoružice i Mickey Mouseovih ušiju, dok su ostali članovi obitelji nosili majice s natpisom 'rođendanska ekipa'.

U Disneyland Resortu ukrašavanje za Noć vještica počinje 21. kolovoza i traje sve do 31. listopada, a posjetiteljima donosi prigodno uređene atrakcije, posebne programe i jesenske poslastice.

Damon je posljednjih godina više puta govorio o bliskom odnosu sa svojim kćerima, a nedavno je otkrio i koliko mu je značilo što su supruga i djevojke bile uz njega na premijeri filma 'Odiseja' Christophera Nolana.

Toronto International Film Festival (TIFF)
Foto: MARK BLINCH/REUTERS

- Sjajno je jer su se i one zbog ovoga morale puno toga odreći. Otišao sam na neko vrijeme, dolazile su me posjećivati, ali bilo je puno toga. Snimanje je bilo jako dugo i naporno i jako sam uzbuđen što će ga večeras pogledati - rekao je Damon na londonskoj premijeri.

Njegove kćeri navikle su na život ispunjen putovanjima jer glumac zbog posla često boravi u različitim dijelovima svijeta.

- Mi smo iskusni putnici u našoj obitelji jer radim po cijelom svijetu. Zato moja djeca vole putovati - rekao je Damon u lipnju.

Neke od njegovih kćeri već su krenule graditi vlastite karijere u svijetu zabave. Najstarija Alexia krenula je stopama roditelja i bavi se fotografijom i videoprodukcijom, a radila je i u odjelu kamere na filmu 'The Instigators' iz 2024., u kojem Damon glumi zajedno s Benom Affleckom.

Njegova kći Isabella nedavno je, pak, potpisala ugovor s prestižnom modnom agencijom IMG Models.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
S 18 godina željela je pobijediti u 'MasterChefu', a evo gdje je danas Istrijanka Gaia Zec
AMBICIOZNA BIVŠA NATJECATELJICA

S 18 godina željela je pobijediti u 'MasterChefu', a evo gdje je danas Istrijanka Gaia Zec

Iza sebe ima televizijsko iskustvo, završen studij, vodi kuhinju obiteljskog restorana i paralelno gradi karijeru privatne chefice
FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami
BEZ SRAMA

FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami

U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom
Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to
ISTINA O 'POMIRENJU'

Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to

Duško Tošić oglasio se putem Instagrama povodom glasina o pomirenju njega i Jelene Karleuše. O tome se oglasila i pjevačica, a evo što su rekli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026