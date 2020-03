Zabavljao goste u 'Večeri za 5', a sada nudi pomoć ljudima...

Znam kako je kad nemaš i kada nemaš nikoga da ti pomogne. Dok sam bio mali puno smo puta bili gladni. Takve stvari stvore ti solidarnost prema drugima, pogotovo u ovakvim teškim situacijama. Znao sam da moram nekako pomoći, rekao nam je Dario Oreški (19). Gledatelji su ga imali priliku upoznati u novim epizodama 'Večera za 5 na selu'. Svoje goste pokušao je zabaviti, a nije nedostajalo niti viceva.

Foto: RTL

Inicijator Facebook grupe POTRES HRVATSKA - pomoć i informacije koja od prošle nedjelje spaja ljude koji nude i traže pomoć nakon strašnog potresa koji je zadesio Zagreb i okolicu, kaže nam da se samo do kraja nedjelje grupi pridružilo gotovo 5000 ljudi.

- Grupu sam samoinicijativno pokrenuo samo nekoliko sati nakon potresa. Podijelio sam ju na društvenim mrežama i zamolio druge da mi pomognu. Ljudi su se odmah krenuli priključivati i nuditi pomoć. Od privremenog smještaja za obitelji, do deka i grijalica, ljudi su nudili sve. Tu cijelu prvu noć nisam uopće spavao, telefon je zvonio cijelo vrijeme - kaže.

Foto: RTL

U samo sedam dana grupi se priključilo više od 32 000 ljudi.

- Od potresa nismo stali. Ljudi se svakodnevno priključuju u grupu i pomažu jedni drugima. Zaista je predivno vidjeti solidarnost koja se u nama javlja kada je najteže - rekao nam je Dario.

Foto: RTL

Najviše je ponosan na to što su svim ljudima koji su tražili smještaj, uspjeli privremeno naći krov nad glavom.

- To nam je bilo najbitnije. Smjestiti sve obitelji u tople kuće, barem privremeno. Najgore od svega bilo bi da je netko ostao na ulici, tako da nam je to bio prioritet - objašnjava.

Foto: RTL

Ipak, i u teškim vremenima ima onih koji ovu situaciju žele iskoristiti za sebe.

- Puno je prevaranata. Javljaju nam se s izmišljenim pričama, lažiraju potvrde i nalaze iz bolnice i traže novac. Mi se zaista trudimo detaljno provjeriti sve kako bi odvojili one kojima je pomoć stvarno potrebna i one koji se na ovoj situaciji samo žele okoristiti - priča i dodaje kako ga takve situacije jako ljute. Iz tog razloga, između ostalog, ne prikupljaju niti apeliraju na donaciju novaca, već samo spajaju one koji pomoć nude i trebaju, najviše u materijalnim potrepštinama i smještaju.

- Imali smo neki dan situaciju gdje nas je stariji gospodin tražio da mu pomognemo u prikupljanju novca. Otkrili smo da zapravo on uopće nije bio pogođen potresom, niti mu je pomoć trebala. Kada smo ga suočili s time, gospodin je prijetio mojoj tetki, jednoj od administratorica grupe. Uopće ne mogu pojmiti kako netko može imati toliko zlobe - kaže.

