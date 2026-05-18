Zaboravljeni ep Heatha Ledgera: Snimanje 'Četiri pera' testiralo je granice izdržljivosti

Večeras na drugom programu Hrvatske radiotelevizije u 21:10 prikazuje avanturistička ratna drama "Četiri pera" iz 2002. godine, film koji je unatoč spektakularnim prizorima i snažnoj glumačkoj postavi ostao u sjeni blockbustera. U glavnoj ulozi je Heath Ledger, tada zvijezda u usponu, godinama prije uloga koje su ga upisale u filmsku povijest. Film prati priču o britanskom časniku koji, optužen za kukavičluk, kreće u opasnu misiju u Sudan kako bi povratio čast i spasio prijatelje.

Snimanje u Maroku bilo je fizički iscrpljujuće za cijelu ekipu. Redatelj Shekhar Kapur inzistirao je na autentičnosti, što je značilo sate rada na velikim vrućinama. Sam Ledger je u jednom intervjuu priznao kako su uvjeti bili brutalni.

​- Fizički je bilo naporno samo raditi u pustinji. Bacati se niz dine i slične stvari bilo je prilično teško, ali sam se ludo zabavljao - rekao je glumac.

Poseban izazov predstavljala je šminka. Ledger je morao nositi lažnu bradu i periku zalijepljene na lice kako bi postigao izgled vojnika iz kasnog 19. stoljeća.

​- To je odvratno neudobno jer vam je lice prekriveno ljepilom. Osmijeh vam je ograničen i stalno imate taj glupi smiješak na licu. Onda se pijesak uvuče u ljepilo, a šminkeri ga neprestano stružu i pritišću bradu. Prođu me trnci i sad kad se sjetim toga - požalio se.

Snimanje je dodatno otežao i ramazan, koji je počeo usred produkcije, zbog čega lokalni statisti i članovi ekipe nisu smjeli jesti ni piti od izlaska do zalaska sunca. Ledger se prisjetio potresnih prizora stotina ljudi koji bi se onesvijestili od iscrpljenosti na dinama čim bi redatelj viknuo "rez".

U vrijeme izlaska "Četiri pera", Heath Ledger već je bio poznat publici zahvaljujući ulogama u filmovima "10 stvari koje mrzim kod tebe" i "Priča o vitezu", no još uvijek nije imao status superzvijezde koji će steći kasnije. Ovaj film bio je jedan od njegovih pokušaja da se dokaže u zahtjevnijim, dramskim ulogama. Glumio je Harryja Favershama, kompleksnog lika čiji se kukavičluk pretvara u nevjerojatnu hrabrost. Iako film nije ostvario komercijalni uspjeh i naišao je na podijeljene kritike, Ledgerova izvedba je pohvaljena kao snažna i emotivna. Zanimljivo je da su mnoge ključne scene, poput finalne borbe u pustinji, nastale improvizacijom na licu mjesta jer ekipa, prema Ledgerovim riječima, nije imala pojma kako će njegov lik uopće pobjeći.

Pripreme za ulogu bile su sveobuhvatne. Uključivale su jahanje, obuku s vojnim oružjem, učenje vojničkog držanja i marširanja, ali i satove plesa. Na pitanje što mu je bilo teže, vojnička obuka ili ples, Ledger je bez oklijevanja odgovorio:

​- O, Bože, vjerojatno vojne stvari jer su bile tako dosadne. Samo stojite ondje kao grančica. Uživao sam u plesu. To je bilo zabavno.

Posebnu vezu na setu ostvario je s kolegom Djimonom Hounsouom, koji glumi ratnika Abou Fatmu. Njihova kemija na ekranu bila je odraz stvarnog prijateljstva.

​- On je takva monstruozna figura. Ogroman je i mislite da će vas slomiti. Ali onda ga možete samo poškakljati i nasmijati - otkrio je Ledger.

*uz korištenje AI-ja

