Za posljednji film koji je snimio dobio je Oscara, govorio je da radi njega nije mogao spavati

Oskarovac Heath Ledger na velikom se platnu posljednji put pojavio kao Joker u filmu "The Dark Knight" Christophera Nolana. Obitelj, kolege, prijatelje i obožavatelje šokirala je njegova smrt 22. siječnja 2008. godine.

Ledger je rođen 4. travnja u australskom Perthu, a on i sestra Kate navodno su imena dobili po romanu Emily Bronte "Orkanski visovi". Kao dječak obožavao je šah te je čak bio prvak u šahu Zapadne Australije. U to se vrijeme zaljubio i u glumu te je imao nekoliko uloga u školskim predstavama. Imao je samo 11 godina kada su mu se roditelji rastali, a do kraja života najbliži je ostao sa sestrom Kate. Bijeg od stvarnosti bili su mu gluma i ples te je u srednjoj školi sve više radio na tome da se pojavi u što više predstava. Sa 16 godina je završio srednju školu te je otputovao u Sydney gdje je gradio karijeru.

Imao je nekoliko manjih uloga prije nego što je dobio onu u drami "Blackrock" 1997. godine. Naslovnu ulogu imao je u seriji "Roar" uz Keri Russell, a upravo taj projekt doveo ga je do američkog tržišta. S 19 godina je kontaktirao agente u Los Angelesu te se preselio u SAD. Karijeru mu je lansirala romantična komedija "10 razloga zašto te mrzim" u kojoj je imao glavnu ulogu uz Juliju Stiles. Film je postao svojevrsni klasik žanra koji je proslavio mnoge zvijezde njegove generacije.

Nije trebalo dugo da ga primijete velike zvijezde te ga je Mel Gibson angažirao u filu "Patriot". "Monster's Ball" i "A Knight's Tale" bili su sljedeći projekti na kojima je radio, a nakon samo nekoliko filmova mediji su Heatha proglašavali jednim od najzgodnijih frajera Hollywooda. Uloga u filmu "Brokeback Mountain" označila je prekretnicu u njegovoj karijeri, a i taj je film postao svojevrsni klasik zbog teme koja se smatrala kontroverznom u to vrijeme. Za ulogu je dobio nekoliko priznanja, između ostalih i nominacije za Oscar i Zlatni globus.

MOBO Awards press launch/ Ledger | Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL

Na setu filma upoznao je glumicu Michelle Williams s kojom se upustio u vezu, a dobili su i kćer Matildu Rose. U to vrijeme je Ledger postao redovita meta paparazza, zbog kojih je prodao svoj dom u Australiji te se s Williams i kćeri preselio u New York. Bili su dvije godine zajedno prije nego što su prekinuli, a vijest o prekidu medijima je otkrio glumičin otac.

Prije smrti bio je u vezi s poznatom blizankom Mary-Kate Olsen. Spremačica je njegovo tijelo pronašla u sobi 22. siječnja 2008. godine, a u stan je u tom trenutku došla i maserka Diana Wolozin. Wolozin je kontaktirala Olsen te ju je tražila pomoć, a odmah je pozvala i hitnu. Liječnici su ga proglasili mrtvim na licu mjesta, a kasnije je objavljeno da se slučajno predozirao tabletama.

Vanity Fair Oscar Party | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Još u ranijim intervjuima, slavni glumac je govorio da uzima tablete zbog nesanice. Komentirao je kako mu je snimanje filma "The Dark Knight" izrazito naporno te je puno radio u to vrijeme.

- U tjedan dana sam ukupno spavao valjda dva sata. Nisam mogao prestati razmišljati. Tijelo mi je bilo iscrpljeno, ali mozak mi je i dalje radio - komentirao je u to vrijeme glumac za Times.

Preminuo je nedugo nakon što je snimio film, za koji je posthumno dobio Oscara.