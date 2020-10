Zabranjen koncert klape Intrade u restoranu; Bralić: 'Ne daju mi raditi i pjevati, ogorčen sam'

<p>Klapa Intrade trebala je nastupati danas, 21. listopada, u zadarskom restoranu Stari Most, no koncert je odgođen zbog pooštravanja mjera zaštite.</p><p>- Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u zemlji posljednjih dana (kumulativna incidencija (KI) je sa 52,9 narasla na 83,3 oboljelih na 100.000 stanovnika u 14 dana) Stožer civilne zaštite Zadarske županije mišljenja je da u ovom trenutku treba odgoditi navedeni događaj kako bi se ovom mjerom prevencije smanjio rizik unošenja i širenja bolesti na našu populaciju - odgovorili su iz stožera na upit portala <a href="https://www.kalelargainfo.hr/stozer-klapi-intrade-zabranjen-je-nastup-u-restoranu-stari-most-da-se-ne-siri-zaraza/">Kalelarga info</a>.</p><p>Iz restorana ne kriju nezadovoljstvo ovom odlukom.</p><p>- Dragi naši, unatoč našoj želji i trudu da se opustimo i uživamo uz Klapu Intrade, makar pod maskama, iako smo ispoštovali sve propisane mjere, moramo vas obavijestiti da je nastup otkazan. Zahvaljujemo na velikom interesu!!! Vaši pozivi i popunjene rezervacije u rekordnom roku dali su nam dodatni vjetar u leđa, ali što je-tu je! - napisali su na Facebooku.</p><p>- Važno je napomenuti da naša vrata ostaju otvorena za sve naše drage goste, kao i do sada! Prostora ima, poštujemo propisanu distancu-ako itko ima prostora-imamo mi! Ostaje nam nada i vjera da ćemo se što prije vratiti normalnom životu, jer 'novo normalno' nije normalno - dodali su.</p><p>Oglasio se i vlasnik restorana<strong> Goran Radić</strong>.</p><p>- Dobili smo dopuštenje Stožera civilne zaštite Zadarske županije i organizirali događaj. Nije to bio klasičan koncert, mi smo isplanirali večeru u restoranu kao što imamo večere i druge dane, sve u skladu s propisima, a naše goste smo htjeli počastiti pjesmom klape Intrade i napraviti tu večer posebnom. Uložili smo puno truda, prilagodili sve epidemiološkim propisima, napravili potreban razmak između stolova, nabavili dezinficijense i maske za goste, angažirali dodatno osoblje, te čak četiri redara koji bi ih usmjeravali. Danas nam je javljeno iz Stožera civilne zaštite Zadarske županije da se nastup klape Intrade zabranjuje - rekao je za portal <a href="https://www.kalelargainfo.hr/podmukli-potez-stozer-zabranio-klapi-intrade-pjevati-u-restoranu-stari-most/">Kalelarga info</a>.</p><p>Kontaktirali smo i glazbenika <strong>Tomislava Bralića</strong> (51) koji je stao na stranu vlasnika restorana.</p><p>- To je glupost, totalna glupost. Čovjek je potrošio za hranu, vino, klapu, razglas i dan prije su mu odgodili, totalna glupost. Što je najgore, sve je mjere ispoštivao, što god su oni tražili, tako je on meni rekao. Vlasnik restorana je makao stolove i sve, stavio je i maske, mjerenje temperature, redare. Nema tu plesa, to bi bila večera i uživanje u pjesmi. Jednostavno mi ne daju raditi i pjevati. Samo znam da sam ogorčen i da nisam pjevao cijelu godinu - rekao nam je.</p>