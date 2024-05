Zadranka Martina iz kviza 'Joker' otišla kući praznih ruku

Sreća nije pratila Martinu Santo Ivosić iz Zadra, koja je iz kviza ''Joker'' otišla praznih ruku. Netočno je odgovorila na većinu, točnije na devet od ukupno dvanaest pitanja. Loše je startala već na prvom pitanju: Bio je Lawrence od Arabije i inspiracija Alana Forda – tko je on?

A) Alec Guinness B) Peter O'Toole C) Omar Sharif D) Sean Connery Martina se odlučila za odgovor C, a točan je bio B) Peter O'Toole. Više sreće nisu joj donijela ni sljedeća pitanja na koja je u nizu odgovarala netočno, unatoč pomoći koju je imala od jokera. Kad šaljete e-mail i nekoga 'stavite u CC', stavili ste ga u što? A) carbon copy B) copy cycle C) circural communication D) computer cleaning Martina je bila uvjerena da se radi o odgovoru B, a točan je ipak bio A) carbon copy.

Foto: NOVA TV

Slabije joj, kazala je, idu sportske teme, pa je u pratnju povela dečka Kristijana kojeg je zvala u pomoć kao superjokera, no ni on nije znao odgovor na pitanje: Koji je jedini hrvatski nogometni klub koji je osvojio titulu prvaka prve nogometne lige i titulu prvaka duge nogometne lige? A) NK Rijeka B) NK Osijek C) NK Zagreb D) NK Varaždin Točan odgovor skrivao se iza opcije C) NK Zagreb, a oni su odabrali A) NK Rijeka.

Foto: NOVA TV

Pitanje koje joj je donijelo 100 eura, glasilo je Koji kemijski element atomskog (rednog) broja 30 nalazimo u kremama za sunčanje? A) magnezij B) kadmij C) cink D) itrij Martina je znala da se radi o C) cinku.

Međutim, već je na sljedeće i posljednje pitanje,odgovorila netočno. I s Jupitera možete lajati na mjesec i to na najveći prirodni satelit u Sunčevu sustavu. Kako se zove taj Jupiterov mjesec A) Europa B) Ganimed C) Callisto D) Trion Točan je odgovor B) Ganimed, a Martina se odlučila za C, pa je izgubila tih 100 eura i kviz napustila bez novčanog iznosa.

Foto: NOVA TV