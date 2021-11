Zagreb Film Festival, što će se održati od 14. do 21. studenog, donosi 134 filmska naslova u nizu programa, a 19. izdanje obilježit će rekordan broj debitantskih filmova s glavnim nagradama na svjetskim A festivalima. Filmovi se prikazuju u pet natjecateljskih, četiri popratna programa, festival za djecu KinoKino i Industriju, program posvećen edukaciji i umrežavanju profesionalaca. Projekcije i programi održavat će se ponovno uživo - u Kinu SC, kinu Tuškanac, Teatru &TD, Uraniji i HUB-u 385, ali na online platformama kinoeuropa.hr i croatian.film.

Direktor Boris T. Matić najavio je u četvrtak na konferenciji za novinare širok raspon odabranih filmova iz svih zemalja, ali i dolazak festivalskih gostiju unatoč pandemiji.

- Neki otkazuju, novi se javljaju, no vjerujem da će publika uspjeti s dosta njih razgovarati o filmovima koji nam slijede - rekao je.

Organizatore je iznenadio veliki broj prijavljenih filmova.

- Bilo nam je čudno kako se to sve dogodilo za vrijeme pandemije, ali to se pokazalo i s produkcijom dugometražnih filmova u Hrvatskoj, to znači da je hrvatska kinematografija prilično živa - ocijenio je.

- Broj i kvaliteta filmova koje smo uzimali u obzir za ovogodišnje izdanje pokazali su kako, unatoč pandemiji, nije stalo snimanje na globalnoj razini i kako su iza nas dvije filmski izrazito produktivne godine, a pred publikom ZFF-a jedan od najjačih glavnih programa dosad s nikad većim brojem debitanata nagrađenih na A festivalima - ustvrdio je Matić.

Po njegovim riječima, nedostatak kapaciteta u gradskim kinima i zatvaranje kina Europa razlog su što se nakon više od deset godina vraćaju u SC, što vjeruje da mnogima budi lijepe uspomene.

Najavio je da će među 12 naslova u glavnom programu predstaviti pobjednike ovogodišnje Venecije, Cannesa i Sundancea.

- Vesele nas i uzbudljivi žanrovci debitanata, nova glumačka lica, istraživanje kulturnog naslijeđa dalekih zemalja, ali i slavlje hrvatskog filma koji najavljujemo nacionalnom premijerom 'Zbornice' - dodao je.

Laureati najvećih svjetskih festivala

Tri laureata najvećih svjetskih festivala iz ZFF-ova glavnog natjecateljskog programa dugometražnog filma potpisuju autorice.

Pobjednik ovogodišnje Venecije, "Događaj" Audrey Diwan, moćna je i napeta adaptacija poluautobiografskog romana francuske spisateljice Annie Ernaux u kojem secira svoje iskustvo ilegalnog pobačaja u Francuskoj šezdesetih.

Kosovski film "Košnica" Blerte Basholli prvi je film u povijesti koji je osvojio nagradu za najbolji film, režiju te nagradu publike u međunarodnom igranom programu na festivalu Sundance.

Radnja filma temelji se na istinitoj priči o mladoj udovici koja, unatoč osudama i prevladavajućem osjećaju beznađa, počinje vlastitu proizvodnju ajvara i tako uzrokuje pravu malu žensku revoluciju.

"Francuska vragolasto uvrnuta fantazija uronjena u neon, seks i nasilje", film "Titan" Julie Ducournau, osvojila je Zlatnu palmu Cannesa, čime je Ducournau postala tek druga žena u povijesti ovjenčana tom nagradom.

Matić je izdvojio i dva naslova s elementima fantastike, laureata svjetskih A festivala - islandsku folklornu bajku "Janje" Valdimara Jóhannssona smještenu na izoliranu farmu ovaca, te crnohumorni egipatski film "Perje" Omara El Zohairyja, koji u stilu Akija Kaurismakija počinje neuspjelim mađioničarskim trikom koji patera familiasa jedne obitelji pretvara u bijelu kokoš

Ta priča o subverziji egipatskog patrijarhata, ovjenčana je Grand prixom i Nagradom FIPRESCI na Tjednu kritike u Cannesu.

- Pet od ukupno 12 filmova iz natjecateljskog programa dugometražnog filma odabrani su kao predstavnici matičnih zemalja u utrci za Oscare kao najbolji strani film - rekao je Matić.

Uz "Titan" (Francuska), "Janje" (Island) i "Košnicu" (Kosovo), to su "Kupe br. 6" Juhe Kuosmanena (Najsretniji dan u životu Ollija Mäkija – ZFF 2016.) o neobičnom susretu mlade finske arheologinje i pripitog ruskog rudara, melankoličan i dirljiv film ceste, odnosno film pruge te Grand prixom u Cannesu nagrađena zatvorska drama iz poslijeratne Njemačke, "Konačna sloboda" portret nesvakidašnjeg odnosa dvojice zatvorenika, homoseksualca i osuđenog ubojice.

Nema filmova s aktualnom temom pandemije, no ponovno je prisutna tema migranata o kojoj progovara provokativna satira "Čovjek koji je prodao svoju kožu" Kaouther Ben Hanije o mladom sirijskom izbjeglici koji se želi ponovno sastati s voljenom ženom i završava kao eksponat u europskim muzejima te "Strahinja Banović" Stefana Arsenijevića, koji će biti i gost ZFF-a, reinterpretacija srpskog ljubavnog epa u kojoj protagonist, ganski migrant Strahinja, duž balkanske rute traži suprugu.

Imigrantsko iskustvo okosnica je američke indie dramedije "Kraljica iz Bronxa" Nane Mensah, nagrađene za najbolju režiju na festivalu Tribeca.

Glavni program premijerno predstavlja film "Zbornica" Sonje Tarokić, ovjenčan posebnim priznanjem žirija i priznanjem ekumenskog žirija u Karlovym Varyma. Projekt je nastao 2013. godine na ZFF-ovoj radionici Moj prvi scenarij.

Dugometražnu selekciju zaključuje izvankonkurentski naslov "Deset u pola" Danisa Tanovića, inspiriran jednim od najkontroverznijih gastronomskih pitanja: gdje se mogu pojesti najbolji ćevapi u Sarajevu?

Glavni natjecateljski program međunarodnog kratkometražnog igranog filma donosi deset naslova, među kojima su i hongkonški "Sve Vrane svijeta" redateljice Tang Yi, dobitnik ovogodišnje Zlatne palme za najbolji kratkometražni film u Cannesu, kosovski "Izmješteni" Samira Karahode, dobitnik posebnog priznanja SFF-a i kandidat za nagradu EFA-e te belgijski "Zonder Meer" Meltse Van Coillie, nastao pod producentskom palicom redateljskog dvojca Jessice Woodworth i Petera Brosensa.

U Kockicama, glavnoj konkurenciji hrvatskog kratkog metra također je deset filmova - "Tuđa posla" Andrije Tomića, "Rakete" Saše Poštića i Pavla Kocanjera, "Sama" Borne Zidarića, "Hortikultura" Silve Ćapin, "Palikuća" Davida Gaše, "Jesen našeg ljeta" Karla Voriha, "Mali libero" Mladena Stanića, "Klimanje" Paule Skelin, "Ne pogađa svaka" Marka Dugonjića i "Sve što dolazi" Mate Ugrina.

Koordinatorica programa Selma Mehadžić predstavila je natjecateljski program "Ponovno s nama" koji donosi filmove autora čiji su prvijenci ili raniji radovi već prikazani na festivalu ili kroz njegovu distribuciju.

Ove godine to su, među ostalim, "Heroj", najnoviji film dvostrukog dobitnika Oscara Asghara Farhadija, "Chiara", film o gubitku nevinosti i intrigantan doprinos trilogiji Jonasa Carpignana (Mediterranea – ZFF 2015.; Ciambra – ZFF 2017.) i "Baksuzno bubanje ili bezumni pornić", pobjednik ovogodišnjeg Berlinala Radua Judea.

Novi natjecateljski program Mreža festivala Jadranske regije i stalni popratni program Velikih 5 predstavila je producentica Lana Matić.

Prvi zajednički regionalni filmski festival udružio je četiri festivala iz četiri zemlje – Sarajevo Film Festival (BiH), Festival autorskog filma (Srbija), Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) i Zagreb Film Festival (Hrvatska).

- Nakon Proljetnog izdanja, uspješna suradnja nastavlja se i ove jeseni na ZFF-u uz izbor recentnog europskog filma koji, između ostalih, uključuje dva filma iz aktualne selekcije za Europske filmske nagrade - najavila je.

To su "Čuvar brata svoga" turskog redatelja Ferita Karahana i "Prirodno svjetlo Dénesa Nagyja, a izdvaja se i klasik "Dan četrnaesti" Zdravka Velimirovića, jedan od prvih jugoslavenskih filmova prikazanih u glavnoj konkurenciji Cannesa. O najboljim filmovima glasat će publika iz sve četiri zemlje, a najbolji dobiva Adriatic Audience Award, koja će dobitniku biti uručena na Festivalu autorskog filma u Beogradu. Velikih 5, koji ZFF ostvaruje u suradnji s mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj (EUNIC), predstavlja istaknute recentne naslove iz pet najvećih europskih kinematografija: Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Španjolske i Italije.

To su španjolski "Veliki gazda" u kojem Javier Bardem majstorski utjelovljuje prijateljsko lice kapitalističke korupcije, francuski "Gagarin", nostalgična posveta Cité Gagarine, utopijskom projektu kolektivnog stanovanja, njemački "A sutra i cijeli svijet", triler o pobunjenoj antifašističkoj mladeži, britanski "Točka pucanja", snimljen u jednom kadru te talijanska nagrađivana obiteljska drama "Sestre Macaluso".