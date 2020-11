A post shared by Zagreb Film Festival (@zagreb_film_festival) on Nov 3, 2020 at 3:26am PST

Najvažniji i u normalnim okolnostima najposjećeniji zagrebački filmski festival ove se godine odvija isključivo online. Publika će nove filmove gledati s kauča, a izostat će jesenske gužve ispred gradskih kina.

<p>Osamnaesto izdanje Zagreb Film Festivala počinje večeras, 8. studenoga i trajat će, kako je ranije i najavljeno, do 15. studenoga, no umjesto gradskih kina lokacije su platforme <a href="http://www.kinoeuropa.hr/">www.kinoeuropa.hr</a> i <a href="https://www.croatian.film/hr/">croatian.film</a> te službena web-stranica festivala <a href="http://www.zff.hr/">www.zff.hr</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U tjednu pred festival objavio je to ZFF na svojim stranicama, a i tradicionalna konferencija za novinare upriličena je online. Festival su putem live streama iz Hrvatskoga glazbenog zavoda predstavili direktor <strong>Boris T. Matić</strong>, izvršni direktor <strong>Hrvoje Laurenta</strong>, producentica <strong>Lana Matić</strong> i koordinatorica festivala KinoKino, <strong>Katarina Crnčić</strong>.</p><p>- Ove godine neće biti nekih događaja uživo koji dodatno oplemenjuju našu festivalsku priču, ali zato će biti onog najvažnijeg: sjajnih filmova sa svih strana svijeta, čiji je broj isti kao i lani. Oko stotinu filmova rasporedili smo u četiri natjecateljska programa - dugometražnu konkurenciju, međunarodnu kratkometražnu konkurenciju, konkurenciju domaćih kratkih filmova Kockice i program Ponovno s nama, dva popratna programa – Velikih 5 i Festivali pod reflektorom te program festivala KinoKino - kaže Matić.</p><p>Online projekcije nisu im potpuna novost. Zbog nedaća s panedmijom korona virusa koje su počele još početkom godine, filmove su već tada puštali online. Bio je to svojevrsni test. I dobro je prošao. </p><p>- Odaziv publike ugodno nas je iznenadio. Sretni smo što će u našim filmskim projekcijama prvi put iz svojih domova moći istodobno uživati gledatelji iz cijele Hrvatske, a vesele nas i simpatične reakcije followera na društvenim mrežama, koji nam javljaju da su za ZFF pripremili svoje svečane dekice i recepte za kokice iz kućne radinosti - dodaje.</p><p>Dio filmova moći će se pogledati besplatno, a onaj “glavni” dio programa plaćat će se kao i na ulazu u kino. Publika će tako film kupovinom “otkupiti” na 24 sata. Bilo kad u tom periodu može ga pogledati iz vlastita doma.</p>