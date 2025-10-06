Obavijesti

BOGAT PROGRAM

Zagreb Jazz Festival: Vrhunski jazz vraća se u Zagreb, stiže nam dobitnica Grammyja Ledisi

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb Jazz Festival: Vrhunski jazz vraća se u Zagreb, stiže nam dobitnica Grammyja Ledisi
Foto: PROMO

Jesenski dio 16. Zagreb Jazz Festivala 7. listopada otvara Fred Hersch u Muzičkoj akademiji u 19 sati,, a poznata američka R&B te jazz pjevačica Ledisi nastupit će 25. listopada u Kinu SC

Koncertom Freda Herscha, jednog od najboljih i najnagrađivanijih pijanista današnjice, 7. listopada u Muzičkoj akademiji u 19 sati, počinje jesenski dio 16. Zagreb Jazz Festivala. A jedinstvena prilika da čujete jednog od najprepoznatljivijih glasova 21. stoljeća u pratnji vrhunskih glazbenika bit će 25. listopada u Kinu SC. Američka R&B te jazz pjevačica Ledisi dolazi netom nakon objavljivanja novog albuma "For Dinah", posvećenog jednoj od najboljih pjevačica u povijesti jazza, Dini Washington.

Nije skrivala emocije kad je na Instagramu podijelila audio u kojem se čuje izjava sir Eltona Johna u kojoj oduševljeno hvali Ledisine izvedbe Dine Washington.

- Ledisin jedinstven mezzosopran u rasponu od četiri oktave nikog ne ostavlja ravnodušnim bez obzira na žanr glazbe koju sluša. Uz nekoliko američkih gradova, ove će je godine na europskom dijelu turneje ugostiti, među ostalima, London, Madrid, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Haag, Malmö i, naravno, Zagreb - rekao je osnivač Zagreb Jazz Festivala Dražen Kokanović.

Ledisi dolazi iz elitnog društva najvećih pjevačica svojeg naraštaja. Pjevačica, autorica tekstova i glazbe, glumica, glazbena producentica, filmska producentica, izdavačica, pedagoginja i direktorica diskografske kuće koja više od 20 godina osvaja publiku diljem svijeta. Među osvojenim nagradama Ledisi ima i 1 Grammy te 14 nominacija.

