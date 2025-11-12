Zagrebačka publika pljeskom je dočekala film 'Bog neće pomoći'

Hrvatska premijera filma 'Bog neće pomoći' redateljice i scenaristice Hane Jušić te producentice Ankice Jurić Tilić održana je sinoć na Zagreb Film Festivalu. Nakon brojnih nagrada na svjetskim festivalima, film producentske kuće Kinorama prikazan je pred domaćom publikom, koja ga je u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani 7 multipleksa CineStar Zagreb dočekala s dugačkim pljeskom.

Premijera je održana uoči početka kinodistribucije – film u kina i multiplekse diljem Hrvatske dolazi u četvrtak 27. studenog.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

'Tek je završila projekcija i još mi se nisu slegli svi dojmovi, ali uzbuđena sam jer vidim oko sebe osobe iz svih segmenata svojeg života', izjavila je nakon premijere redateljica i scenaristica Hana Jušić. ''Bog neće pomoći' već je prikazan na brojnim festivalima, no nema sumnje da je izlazak pred zagrebačku publiku poseban te mi je ovo najbitnije iskustvo s ovim filmom.'

Nakon projekcije publici se predstavila ekipa filma, u kojoj su uz redateljicu bili i glumci Ana Marija Veselčić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer i Tina Orlandini te producentica Ankica Jurić Tilić. Uz njih, na poklon su izašli direktorica fotografije Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, kostimografkinja Katarina Pilić, majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska i ostali članovi ekipe.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Film 'Bog neće pomoći' priča je o Čileanki Teresi (Manuela Martelli) koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, ali Teresa donese i slobodu.

Prije hrvatske premijere, film je prikazan na svjetskim festivalima, gdje je osvojio niz nagrada. Na Filmskom festival u Locarnu Manuela Martell i Ana Marija Veselčić zaradile su Nagradu leopard za najbolje glumačko ostvarenje, na Sarajevo Film Festivalu osvojio je Specijalnu nagradu za promicanje spolne ravnopravnosti, dok je na CinEast u Luksemburg dobio Specijalnu nagradu žirija, a na Thessaloniki International Film Festivalu pobrao je nagrade za Najbolje umjetničko ostvarenje, a Manuela Martelli za Najbolju glumicu.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Uz Manuelu Martelli, renomiranu čileansku glumicu i redateljicu, i Ana Mariju Veselčić, u filmu još glume Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farcaș i Vinko Kraljević.

Direktorica fotografije je Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, skladatelji Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou i Vasilis Chontos, dizajner zvuka Marius Leftărache, a tonski snimatelj Nikos Exarchos. Scenografiju potpisuje Laura Boni, kostimografiju Katarina Pilić, dok je majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, 'Bog neće pomoći' nastao je u koprodukciji producentskih kuća Nightswim (Italija), Micro Film (Rumunjska), Horsefly Films (Grčka), Maneki Films (Francuska), Perfo Production (Slovenija) i ERT S.A. (Grčka). Koproducenti su Ada Solomon, Diana Caravia, Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin i Andrej Štritof.

Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Eurimagesa, Ministarstva kulture Republike Italije, Rumunjskog nacionalnog centra za kinematografiju CNC, Helenskog filmskog i audiovizualnog centra – Creative Greece | Co-production Window, programa Europska unija - NextGenerationEU, ERT S.A.-a, programa Filming in Croatia, Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike CNC – Aide aux cinémas du monde, Slovenskog filmskog centra, Viba Filma, HRT-a i programa Re-Act.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

'Bog neće pomoći' Hane Jušić u kina i multiplekse dolazi 27. studenog.