Zagrebački HNK s predstavom 'Zločin i kazna' prvi put gostuje u bugarskoj prijestolnici...

Drama HNK u Zagrebu nastavlja niz velikih međunarodnih gostovanja na europskim pozornicama. Nakon uspješnog nastupa na Malti, ansambl Drame HNK otputovao je u Sofiju, gdje će 12. svibnja izvesti predstavu 'Zločin i kazna' prema romanu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Jerneja Lorenci. Predstava će biti izvedena u Nacionalnom teatru Ivan Vazov, najvažnijoj bugarskoj instituciji dramskog kazališta, čime će biti ostvareno prvo gostovanje Drame zagrebačkog HNK-a u bugarskoj prijestolnici.

Lorencijeva interpretacija Dostojevskog već je osvojila hrvatsku publiku i kritiku snažnom atmosferom i suvremenim pristupom klasiku, a sada će biti predstavljena i bugarskoj publici u jednom od najuglednijih kazališnih prostora jugoistočne Europe. Naime, zbog jednoga od najvećih svjetskih klasičnih književnih djela, romana Zločin i kazna, dvadeseto se stoljeće u ruskoj teatrologiji opravdano naziva 'Kazalištem Dostojevskog'.

Ostvarene su brojne inscenacije toga epohalnog djela o psihološkom rasapu i ideološkim težnjama Rodiona Raskoljnikova, čija uzburkana nutrina korespondira s društvenim kontekstom Sankt Peterburga.Tako je u adaptaciji Dine Pešuta, ansambla i redatelja Lorencija nastala kontemplativna predstava kolektivnog čitanja u kojoj se s publikom dijeli intimno scensko iskustvo.

Naglasak je na misli Dostojevskog i zvučnoj atmosferi, pri čemu se zločin i kazna ne shvaćaju doslovno, nego kao unutarnje stanje hipersenzibilnog pojedinca i način njegovog suočavanja s vlastitom savješću i svijetom oko sebe. U toj se interpretaciji posebno ističe i razgradnja klasične naracije, gdje se fragmentirani prizori i unutarnji monolozi stapaju u jedinstvenu scensku cjelinu. Predstava time otvara prostor za novo čitanje Dostojevskog u suvremenom kontekstu. U predstavi igraju Alma Prica, Ksenija Marinković, Iva Jerković Oreški, Milan Pleština, Luka Dragić, Igor Kovač, Tea Ljubešić i Ivan Grlić.