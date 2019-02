Zagrebački radio dijeli silikone: Tražimo najveću dasku u gradu

Zagrebački cajkaški radio Extra FM jučer je pokrenuo nagradnu igru Extra bOObs. U suradnji s dr.med. Dujom Ostojićem i njegovom privatnom ordinacijom nude besplatnu ugradnju implantata u grudi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Pixabay

Prijave traju do 8.ožujka ove godine. Stručni žiri Extra FM-a odabrat će po jednu finalisticu iduća tri petka, počevši od ovog tjedna. Dobitnica nagradne igre će biti izabrana u ponedjeljak, 11. ožujka. Za prijavu kandidatkinje trebaju snimiti video s razlozima zašto bi baš ona trebala biti izabrana za Extra bOObs, a stručni žiri odlučit će se za najkreativniji.

Nakon što posljednja finalistica bude izabrana na Instagram profilu, EXTRA FM-a će objaviti snimke svih triju finalistica, svaku objavu zasebno, a objava one finalistice, koja skupi najviše lajkova do ponedjeljka 11. ožujka do 20h, osvojit će Extra bOObs!