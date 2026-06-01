Zagrepčani znatiželjno gledali veliko snimanje u centru grada

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u prijepodnevnim satima vladala je prava 'filmska invazija'. Bilo je tu nekoliko kombija produkcijskih kuća, kamioni puni rasvjete i filmske opreme te članovi ekipe. Mnogi su se prolaznici upitali što se to snima u centru grada.

Zagreb: Slaganje opreme za filmski set na Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Sudeći prema fotografijama s lokacije čini se kako je riječ o ozbiljnoj produkciji jer su se iz kamiona iskrcavali stalci za rasvjetu, kranovi za kameru i druga profesionalna filmska oprema. Tehničari su po kiši užurbano pripremali set. Dio ekipe nosio je reflektirajuće prsluke, a oprema je bila prekrivena ceradama zbog lošeg vremena.

Na vozilima se mogla vidjeti oznaka “Film Facility Rental”, tvrtke specijalizirane za najam filmske opreme, što dodatno potvrđuje da je riječ o većem snimanju. Ipak, službenih informacija o projektu zasad nema. Nije poznato radi li se o domaćoj seriji, stranom filmu, reklami ili nekom glazbenom spotu.

Zanimljivo je da je nekoliko kombija bilo parkirano tik uz glavni trg, dok su članovi ekipe koordinirali postavljanje opreme između prolaznika i turista koji su znatiželjno promatrali što se događa.

Podsjetimo, Zagreb je posljednjih godina sve češća lokacija velikih produkcija, a centar grada nerijetko služi kao kulisa za strane serije, reklame i filmske projekte. Lani se snimao 'The Dark Kinght' s holivudskim glumcem Armieom Hammerom.

*uz korištenje AI-ja