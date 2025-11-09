Zagrepčanin Zvonimir odnio pobjedu u 'Superpotjeri', a nadmudrio je četvero lovaca

Emisiju 'Superpotjera' otvorio je Zagrepčanin Zvonimir Grubišić, koji je profesor engleskog i povijesti, ali ne radi u struci. Lovcima je već poznat iz drugih kvizova, kao i njegov otac. Mladen Vukorepa je rekao kako je Zvonimirov otac jedan od rijetkih aktivnih kvizaša starijih od njega.

Zvonimir je naglasio da bi osvojenu nagradu posvetio svojim kćerima, koje imaju dvije i šest godina.

U pitalici "ABC" osvojio je 1.500 eura, a zatim se odlučio na dvoboj s četvero lovaca za 12.000 eura i 15 sekundi prednosti. Zvonimir je pobijedio Deana Kotigu, Krešimira Sučevića Međerala, Svena Marcelića i Moranu Zibar s čak 18 sekundi.

U završnoj igri pogriješio je samo na jednom pitanju, kao i lovci, a publika ga je nagradila dugim pljeskom. Jedino pitanje koje ga je zateklo bilo je ono o Romanu Polanskom kao jednom od likova u Tarantinovu filmu "Bilo jednom u Hollywoodu". Nakon pobjede, u studiju je vladalo pravo slavlje.

Dean, koji nije znao odgovor na pitanje o Eisenhowerovoj doktrini, čestitao je Zvonimiru na zasluženoj pobjedi. Napomenuo je da je natjecatelj možda imao 'mrvicu lakši set pitanja', što je izazvalo negodovanje publike. Istaknuo je da uvijek nastoji biti objektivan te da je Zvonimir igrao izvrsno, bez grešaka i s punom koncentracijom.

- Čestitke i stvarno ste bili dobri. Niste griješili, rekli ste dalje kad je trebalo. Apsolutno zasluženo, nema se što reći - rekao je Dean.

- Gaće nisu na štapu, gaće nisu na hlačama! Iskusni ste kvizaš i upotrijebili ste svoje iskustvo. Čestitam - dodala je Morana.

Marko Inđić iz Zagreba student je psihologije koji se poluprofesionalno bavi tenisom. U budućnosti se vidi u sportskoj psihologiji. Došao je kako bi se poigrao, testirao svoje mogućnosti, stekao iskustvo korisno za budući posao – ali i malo obogatio majčin mirovinski fond te imao za izlaske.

U prvom dijelu igre Marko je točno je odgovorio na svih pet pitanja i osvojio 2.500 eura. Nakon ponuda lovaca, hrabro je odlučio prihvatiti izazov svih pet lovaca – za 40.000 eura i 10 sekundi prednosti. .

Završnu potjeru započeo je smireno i sigurno pokazujući dobru koncentraciju. No, nekoliko težih pitanja koštalo ga je prednosti – nije znao četiri odgovora, dok su lovci bili nepogrešivi i na kraju igre na njihovu satu bilo je još 14 sekundi.

Marko nije znao da je 'Venom' pjesma repera Eminema napisana za istoimeni filmski soundtrack, da se Venera naziva 'Zemljinim zlim blizancem' zbog slične veličine, ali ekstremnih vrućina i sumpornih oblaka.

Nakon igre, lovci su mu rekli:

- Loptica je završila u mreži. Ako ovo gledamo kao sportsku psihologiju, 'case stady' samo takav imate. Odlični ste bili! Par krivih 'reternova' i ovo 'predavanje' na kraju bili su ključni – rekla je Morana.

– Nije lako nositi se s pritiskom. Igrali ste lijepo, ali znamo da je to drukčije kad krene taj žrvanj, uključuje više mentalne snage. Sjajno ste igrali i bilo je napeto – dodao je Sven.

Mladen je istaknuo da su lovci igrali bez neprisiljenih pogrešaka, što je na kraju i presudilo.

– Nadao sam se da ću vaš nastup završiti rečenicom: 'Bio je to game, set, match u vašu korist' - rekao je Joško, na što je Marko dodao: 'Nema veze. Nisam imao ništa prije, nemam ni sada'.

Zagrepčanin Juraj Mumelaš završio je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, a planira raditi u elektroinženjerskoj kompaniji. Veliki je ljubitelj kvizova. U Potjeri je igrao sa svim lovcima osim s Mladenom. Kad bi osvojio nagradu, potrošio bi je na putovanje u Liverpool i odlazak na utakmicu.

U pitalici "ABC" osvojio je 1.500 eura. Nakon ponuda lovaca, dvoumio se između dvoboja s tri ili pet lovaca, a na kraju je odvažno izazvao svih petero za 25.000 eura i 10 sekundi prednosti.

U završnoj potjeri Juraj je pokazao vrlo dobru igru – bio je smiren, koncentriran i precizan. O prvom je pitanju dugo razmišljao, a na dva nije znao odgovor, no nije se dao zbuniti i nastavio je igrati do samog kraja. Lovci su točno odgovorili na sva pitanja i pobijedili s 8 sekundi.

Juraj nije znao da se kralj začina – šafran dobiva iz izdanaka biljke Crocus sativus te da je Gvajana jedina kopnena država u Južnoj Americi u kojoj je službeni jezik engleski.

Za svoj nastup dobio je brojne pohvale publike i lovaca.

– Hrabro ste se borili i hrabro pali. Moram pohvaliti vašu koncentraciju, malo ste predugo razmišljali kod zadnjeg pitanja. Najgora su pitanja iz struke, kad imate previše informacija pa trivijalnu ne uhvatite odmah – rekao je Sven.

– Niste se nimalo osramotili, dapače, bili ste jako dobri. Čekam vas u Potjeri – dodao je Mladen.

Na kraju je Juraj uz osmijeh zaključio - dojam dobar, ali financijski dio baš i ne.