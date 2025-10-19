Marin u 'Superpotjeri' nadigrao četvoricu lovaca u posljednjoj sekundi i osvojio 12.000 eura

Marin Vučić (30), magistar farmacije iz Sinja došao je u kviz 'Superpotjera' s jednostavnim ciljem - prikupiti dovoljno novca za put u SAD, nadajući se da će hrvatska nogometna reprezentacija tamo zaigrati na Svjetskom prvenstvu.

U početnom krugu je bez greške odgovorio na tri pitanja i uzeo 1.500 eura, a zatim se odlučio za okršaj s čak četiri lovca. Oni su tražili 42 sekunde na svom satu i ponudili mu 12.000 eura.

Foto: HRT

Iako u brzopoteznoj igri nije znao da su sobovi vrsta jelena gdje i ženke mogu imati rogovlje, da je Yukon najzapadniji i najmanji od tri kanadska teritorija, niti da je Joffrey iz 'Igre prijestolja' zloglasni negativac. No Marin je ostao miran i fokusiran. I pobijedio je.

- U ovakvim okolnostima, pred ovolikom publikom, pred ovakvim svjetlima reflektora, pred ovakvim Joškom, pred ovakvim lovcima, s ovakvim ulogom sebe na nacionalnoj televiziji za ovakve novce do kraja ostati koncentriran, čestitam, najdublji naklon - rekao je Dean.

- Bili ste hrabri. Sreća prati hrabre, ali bez znanja nema ni sreće, ovo je bilo impresivno - dodao je Sven.

Foto: HRT

- Adrenalin na maksimumu, a vas nije blokirao. Stvarno ste bili hladnokrvni. Znanje vam je pomoglo - rekao je Krešo.

Magali Kovačević, službenica gradske uprave iz Donjeg Miholjca, zaigrala je 'Superpotjeru' sa zanimljivim planom - osvojiti 4.000 eura kako bi u prosincu otputovala u Italiju.

Foto: HRT

U uvodnom dijelu igre osvojila je 1.500 eura, a zatim zaigrala protiv trojice lovaca koji su tražili 37 sekundi i ponudili 6.500 eura.

U brzopoteznim pitanjima nije znala da se Stelline tjestenina proizvodi u obliku zvjezdica, da je Zeta srednje ime supruge Michaela Douglasa, pjesmu Por Amarte, koja je pratila špicu popularne sapunice Marisol, nije povezala s Enriqueom Iglesiasom... A nije joj bilo poznato niti da vosak može biti zemni, vuneni, pčelinji i parafinski.

Foto: HRT

Lovci su pobijedili s prednošću od deset sekundi.

– Dobro ste se držali do desete sekunde - pohvalio ju je Krešo.

– Pali ste na 'koru od banane' koju je bacio autor pitanja. Potražimo ga i osvetimo se zajedno - našalio se Dean.

Filip Ratković iz Škarnika pokraj Varaždina kaže kako ima puno hobija, a kviz mu je poslužio kao moguća odskočna daska za putovanje u Tursku na presađivanja kose.

U prvom dijelu igre odgovorio je točno na dva pitanja, a zatim odvažno odlučio igrati protiv pet lovaca. Oni su tražili 46 sekundi i stavili na stol čak 19.000 eura.

Foto: HRT

Tijekom brzopoteznog dijela nije znao da turistički vlak Bernina Express najvećim dijelom vozi kroz Švicarsku, niti da je Brač treći po veličini jadranski otok. Također nije znao da je Juneteenth državni blagdan kojim se u SAD-u obilježava ukidanje ropstva.

Iako se borio do kraja, supertim ga je svladao s šest sekundi prednosti.

- Da manje sami sebi birate ovako stresne situacije, možda vam kosa ne bi toliko ispadala - rekao je Dean.

Foto: HRT

- Ja sam mislio da smo mi gotovi. Žao mi je, bili ste jako sigurni do jednog trenutka, a onda ne znam što se dogodilo - dodao je Sven.

- Igrati protiv svih petoro lovaca nije najlakša stvar na svijetu - zaključio je Joško.

Zagrepčanin Nikica Šarić, ekonomist koji radi za stranu firmu, maštao je o putovanju u Francusku Polineziju. Put bi financirao osvojenim novcem iz kviza.

Foto: HRT

Osvojio je 500 eura u prvoj igri, a zatim zaigrao za 7.550 eura protiv četiri lovca. Oni su na svom satu tražili 41 sekundu.

U brzopoteznoj igri Nikica nije znao da je okvir crvene boje uz rub naslovnice časopisa Time, da je u filmu 'Argo' Ben Affleck utjelovio stvarnog CIA-inog agenta Tonyja Mendeza, te da je odvjetnik Jake Brigance lik iz nekoliko pravnih trilera pisca Grishama.

Foto: HRT

Na kraju su ga lovci pobijedili s 6 sekundi viška.

- Vrlo dobro ste se držali, bilo je napeto do samoga kraja, nijanse su presudile - rekao je Mladen.