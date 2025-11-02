Milan briljirao u 'Superpotjeri'! Otišao kući bogatiji za 10.000€

U ovotjednom izdanju kviza 'Superpotjera' četvero natjecatelja okušalo je svoje znanje protiv lovačkog tima, no samo je jedan od njih, Milan Blašković, uspio pronaći put do pobjede i otići kući bogatiji za 10.000 eura. Za razliku od njega, Nina Božurić, Mirko Kovačević i Tea Kramer ostali su praznih ruku.

Nina Božurić iz Glavničice, konzultantica za EU fondove - zelene projekte i održivi razvoj, u kvizu je izjavila kako bi bila zadovoljna s osvojenim iznosom do 10.000 eura. Osvojeni novac stavila bi u fond za crne dane, ali kako je rekla o tome će razmišljati ako novac bude na računu.

U prvom krugu Nina je osvojila 2000 eura, a zatim se u završnoj potjeri odlučila na borbu protiv troje lovaca za iznos od 7550 eura. Lovci su zatražili 38 sekundi na svom satu.

Tijekom predstavljanja Morana je primijetila da Krešo ne zna gdje se nalazi Glavničica, pa mu je Nina pojasnila da ona spada pod Sesvetski Kraljevec.

Na to se Krešo našalio kako mu je, kao 'osvjedočenom poznavatelju hrvatskih zabiti', nekako promaknula Glavničica.

- Ne kažem da je to zabit, samo mi dosad nije bila poznata, dodao je Krešo.

Tijekom završne potjere Nina je, nažalost, dala niz netočnih odgovora. Tako je na pitanje o bjeloglavoj vrsti ptice koja je 2007. uklonjena s popisa ugroženih u SAD-u odgovorila sup, dok je točan odgovor bio orao. Nije znala ni da je Altamira naziv spilje koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, a udaljena je 30-ak kilometara od Santandera.

Pitanje iz književnosti također joj je zadalo probleme: nije znala da je roman 'Istina' Emila Zole nadahnut aferom Dreyfus.

Kad je upitana što je 'visoko'u naslovu filma Pedra Almodóvara, nije znala da se radi o petama, kao niti da je Mađarska država čiju više od polovice površine zauzima ravnica zvana Alfeld, te da je Kina domovina napa kupusa. Unatoč trudu, Nina nije uspjela pobijediti lovce koji su je nadigrali sa 16 sekundi.

- Da ste osvojili ovo, mogli ste to staviti u banku, oročiti. To bi bila jedna mala glavnica, da ne kažem Glavničica, ali mislim da bi mi bilo bolje da se odjavim. Morat ću izbjegavati istočni dio Zagreba - dodao je duhovito Krešo.

- Nina, ostadosmo mi bez crnog fonda, držite se vi europskih fondova - zaključio je Joško Lokas.

Sljedeći natjecatelj bio je Mirko Kovačević iz Osijeka, umirovljeni dočasnik Hrvatske vojske, koji je priželjkivao osvojiti novac kako bi sa suprugom otputovao u Kinu.

- Što ćete u Kini, kad je sve oko nas kinesko - našalio se Joško.

U prvom krugu Mirko je točno odgovorio na tri pitanja, a zatim prihvatio ponudu od 12.000 eura za borbu protiv četvero lovaca, koji su za to zatražili 40 sekundi na svom satu.

Međutim, trema je očito uzela danak. Mirko već na prvom pitanju nije znao da su šišmiši sisavci koji lete pomoću letnica, a nije mu bilo poznato ni da se supruga američkog potpredsjednika naziva 'druga dama'.

Ni sportska i znanstvena pitanja nisu mu išla od ruke - nije se sjetio atletičarke Jelene Isinbajeve, nije znao da se Vezuv nalazi na zoni podvlačenja tektonskih ploča, a zbunio ga je i Millikanov pokus te pitanje o Nobelovoj nagradi za bežičnu telegrafiju, koju je Marconi podijelio s Braunom.

Lovci su ga pobijedili s preostalih 14 sekundi.

- Presudila je trema, a prednost je bila povelika - komentirao je Mladen. Krešo je dodao: 'Kao što ste i sami rekli, osvojili novce ili ne, supruga će vidjeti Kinu.

Tea Kramer iz Zagreba, koja se aktivno bavi modelingom, pokazala je zavidnu borbenost. U prvom krugu točno je odgovorila na tri pitanja. U brzopoteznoj igri odlučila se na borbu protiv troje lovaca za iznos od 6.000 eura i dodatnih 37 sekundi koje su tražili na svom satu. No nekoliko pitanja pokazalo se kobnima.

Tea nije znala na kojem se otoku nalaze njujorški okruzi Brooklyn i Queens - točan odgovor bio je Long Island. Zatim ju je zateklo i pitanje o filmu 'Priča o vitezu', koji je temeljen na djelu engleskog srednjovjekovnog književnika Geoffreyja Chaucera. Kod astronomije ju je zbunilo pitanje o tijelu Sunčeva sustava čiji je promjer veći od milijun kilometara - riječ je, naravno, o Suncu.

Na kraju, nije se sjetila ni da primati aj-aj i indri žive na Madagaskaru. Unatoč velikoj borbenosti, Tea je na kraju izgubila protiv odlično raspoloženih lovaca s 11 sekundi.

- Baš ste grizli, puno ste 'zujali, a malo meda na kraju dali', ali sviđa mi se vaš stav - pohvalila ju je Morana.

- Bili ste jako energični, pa je onda ta energija dovela do toga da ste na kraju izgorjeli - rekao je Sven.

Milan Blašković iz Ogulina ima 36 godina i fizičar je po struci. Trenutačno ne radi u struci, ali je okupiran jednim projektom koji se bavi biofizikom i vezan je uz moje buduće zaposlenje. Osvojenim novcem otputovao bi u južnu Francusku, jer voli taj krajolik i dobru hranu.

U prvom krugu osvojio je 1000 eura, a u brzopoteznoj se odlučio suprotstaviti timu od četiri lovca koji su ponudili 10.000 eura i zatražili 42 sekunde.

Milan nije znao da je Mount Columbia najviši vrh kanadskog planinskog lanca nazvanog po britanskom premijeru Churchillu.

Krešo nije bilo poznato da je 'željezni leptir' bio nadimak prve dame Imelde Marcos. Milan je pobijedio s 20 sekundi i osvojio 10.000 eura.

- Oduševljen sam, malo sam van sebe. Nisam očekivao da će biti ovako napeto i stresno, izborio sam se nekako sam sa sobom, a onda i s lovcima, rekao je Milan.

- Mislim da ste vrlo pametno uzeli ponudu, koja vam daje jako puno prednosti, rekao je Joško.

- Krešo je imao pogrešku, dakle vaš nastup je uspješan, odlično ste procijenili, rekao je Dean.

- Mi najviše volimo kad ne znamo, onda pustimo Krešu da promaši - našalio se Sven.

