Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPETA EPIZODA

Zahtjevan dan u Survivoru, bit će i iznenađenja za oba tima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zahtjevan dan u Survivoru, bit će i iznenađenja za oba tima
5
Foto: Nova TV

Natjecatelje će potom čekati jedan od kultnih poligona – Temple Run. Avantura će započeti na vrhu vodenog tobogana, nastaviti se kroz niz zahtjevnih prepreka, a završiti igrom preciznosti

Admiral

Pred natjecateljima Survivora bit će iznimno dug i zahtjevan dan u kojem će se izmjenjivati napetost i iznenađenja. Žuto i zeleno pleme prvo će odmjeriti snage u borbi za hranu, a pobjedniku će pripasti nagrada od 900 grama graha i 300 grama pasirane rajčice. Uoči izazova, motivacije u žutom plemenu neće nedostajati – Ian Regvar će pokušati podići moral ekipe, podsjećajući koliko je teško ostati bez hrane. S druge strane, pritisak će neki osjećati sami od sebe.

- Nitko mi ne stvara pritisak u plemenu. Sam sebi stvaram pritisak jer nije mi dobro kad izgubim bod - reći će Boris Vidović.

Foto: Nova TV

U borbi za nagradu natjecatelje će dočekati jedno veliko iznenađenje – nova pojačanja u oba plemena. Žutom timu pridružit će se Vanesa Sivić i Ivan Krslović, dok će u zeleno pleme stići Iva Ćurčić i Srećko Jovetić. Vanesa, koja dolazi s Krka, najavit će snažan ulazak u igru: „Došla sam dati još malo snage u ovaj najjači žuti tim. Od mene možete očekivati dobru igru, timski rad i preciznost.“ Ivan će pak poručiti: „Došao sam pojačati žuto pleme. Donosim podizanje energije, volim se šaliti i imam snagu, a i znam malo trčati.“

NA RUBU JE Ronald iz 'Survivora': 'Samo mi je kći u glavi. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim...'
Ronald iz 'Survivora': 'Samo mi je kći u glavi. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim...'

Natjecatelje će potom čekati jedan od kultnih poligona – Temple Run. Avantura će započeti na vrhu vodenog tobogana, nastaviti se kroz niz zahtjevnih prepreka, a završiti igrom preciznosti u kojoj će diskovima rušiti figure.

Foto: Nova TV

- Borit ćemo se i za hranu i za što duži ostanak - poručit će Ana Mamut koja će na poligonu doživjeti nesreću.

NOVA EPIZODA 'Survivor': Zeleni tim izgubio i nominirao dva svoja člana za eliminacijsku borbu, evo koja
'Survivor': Zeleni tim izgubio i nominirao dva svoja člana za eliminacijsku borbu, evo koja

Uz borbe na poligonu, u kampu će se odvijati i važni strateški potezi. U žutom plemenu Stipe Šunić otkrit će da je pronašao tajni imunitet i razmišljati kako ga najbolje iskoristiti: „Ako mudro odigram, tko zna do kud ću s tim imunitetom dogurati.“

Foto: Nova TV

No tajni imunitet kojeg će pronaći Stipe neće ostati jedino iznenađenje s imunitetom u žutom timu. Tko će još pronaći vrijednu prednost i kako će se snaći novi natjecatelji, ne propustite pogledati večeras u novoj uzbudljivoj epizodi Survivor

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert
POZADINA OTKAZANOG KONCERTA

Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Pjevač je objasnio da je za njega otkazivanje stvar poštovanja prema žrtvama, nakon što je saznao da je SPENS 90-ih služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Ipak, brojke pričaju drukčiju priču
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 9, ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
David Amaro pobijedio u prvoj epizodi nove sezone 'TLZP-a!'
SLOVENSKI PJEVAČ ODUŠEVIO ŽIRI

David Amaro pobijedio u prvoj epizodi nove sezone 'TLZP-a!'

Transformirao se u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu Melody i izveo pjesmu 'Esa Diva'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026