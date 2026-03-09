Zahtjevan dan u Survivoru, bit će i iznenađenja za oba tima

Pred natjecateljima Survivora bit će iznimno dug i zahtjevan dan u kojem će se izmjenjivati napetost i iznenađenja. Žuto i zeleno pleme prvo će odmjeriti snage u borbi za hranu, a pobjedniku će pripasti nagrada od 900 grama graha i 300 grama pasirane rajčice. Uoči izazova, motivacije u žutom plemenu neće nedostajati – Ian Regvar će pokušati podići moral ekipe, podsjećajući koliko je teško ostati bez hrane. S druge strane, pritisak će neki osjećati sami od sebe.

- Nitko mi ne stvara pritisak u plemenu. Sam sebi stvaram pritisak jer nije mi dobro kad izgubim bod - reći će Boris Vidović.

Foto: Nova TV

U borbi za nagradu natjecatelje će dočekati jedno veliko iznenađenje – nova pojačanja u oba plemena. Žutom timu pridružit će se Vanesa Sivić i Ivan Krslović, dok će u zeleno pleme stići Iva Ćurčić i Srećko Jovetić. Vanesa, koja dolazi s Krka, najavit će snažan ulazak u igru: „Došla sam dati još malo snage u ovaj najjači žuti tim. Od mene možete očekivati dobru igru, timski rad i preciznost.“ Ivan će pak poručiti: „Došao sam pojačati žuto pleme. Donosim podizanje energije, volim se šaliti i imam snagu, a i znam malo trčati.“

Natjecatelje će potom čekati jedan od kultnih poligona – Temple Run. Avantura će započeti na vrhu vodenog tobogana, nastaviti se kroz niz zahtjevnih prepreka, a završiti igrom preciznosti u kojoj će diskovima rušiti figure.

Foto: Nova TV

- Borit ćemo se i za hranu i za što duži ostanak - poručit će Ana Mamut koja će na poligonu doživjeti nesreću.

Uz borbe na poligonu, u kampu će se odvijati i važni strateški potezi. U žutom plemenu Stipe Šunić otkrit će da je pronašao tajni imunitet i razmišljati kako ga najbolje iskoristiti: „Ako mudro odigram, tko zna do kud ću s tim imunitetom dogurati.“

Foto: Nova TV

No tajni imunitet kojeg će pronaći Stipe neće ostati jedino iznenađenje s imunitetom u žutom timu. Tko će još pronaći vrijednu prednost i kako će se snaći novi natjecatelji, ne propustite pogledati večeras u novoj uzbudljivoj epizodi Survivor