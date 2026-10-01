Zeleni tim odnio pobjedu u timskom izazovu MasterChefa, no bilo je iznenadnih transfera

Prvi timski izazov za top 21 natjecatelja MasterChefa donio je pobjedu zelenom timu pod vodstvom Ene Kokanović Nagy, ali i neočekivanu promjenu u sastavu timova. Ena je nakon pobjede dobila priliku dodatno ojačati svoju ekipu te je odlučila Miru Gudelja Marijanovića zamijeniti Matijom Vidakovićem iz crvenog tima.

Tri ekipe, zelena pod Eninim, plava pod vodstvom Juana Josea Nuneza Andradea i crvena koju je predvodio Filip Krupski, imale su 90 minuta za pripremu ribljeg carpaccia, beef Wellingtona i pite od jabuka. Voditelji timova su ih pritom smjeli voditi isključivo riječima: mogli su kušati i savjetovati, ali nisu smjeli kuhati niti dirati namirnice.

Foto: NOVA TV

„Moja taktika je otvorena i jasna komunikacija. Volim biti chef, volim biti u ovoj ulozi, meni je to leglo“, priznala je Ena, a njezin se pristup na kraju pokazao uspješnim. Upravo je carpaccio zelenog tima Mario Mihelj proglasio najboljim među predjelima, i okusom i izgledom. Iako njihov Wellington nije prošao jednako dobro zbog nedostatka začina i prepečenog mesa, desert je ponovno donio pohvale.

Foto: NOVA TV

Crveni tim posebno se iskazao glavnim jelom. Filip je pripremu Wellingtona povjerio Matiji, a kada je doznao da ga Matija nikada prije nije radio, nije skrivao zabrinutost. Rezultat je, međutim, iznenadio. „Svaka čast. Jako dobro začinjeno, biftek pečen savršeno, umak je bio dobar“, ocijenio je Goran Kočiš. „Iako sam sumnjao da neće biti dobro, ponosan sam na Matiju kako je napravio Wellington“, priznao je Filip.

Foto: NOVA TV

Nakon kušanja svih devet jela, chefovi su pobjedu dodijelili zelenom timu, koji je time svom mentoru osigurao zvjezdicu. „Ne mogu vjerovati jer i dalje imam osjećaj da ovo gledam na televiziji. Ponosna sam na svoj tim“, rekla je Ena.

No pobjeda je donijela i težak zadatak. Zeleni tim morao je jednog svog člana zamijeniti kandidatom iz plavog ili crvenog tima. „Imate priliku još više ojačati svoj tim“, objasnio je Goran.

Nakon vijećanja odluka je pala: Miro je napustio zeleni tim, a na njegovo mjesto došao je Matija iz crvenog tima. „Ne mislim da je Miro najlošiji kuhar u zelenom timu, ali mijenjam ga zbog današnjeg kuhanja“, objasnila je Ena odluku koja je zaključila prvi timski izazov. Kako će izgledati novi izazov nakon ovog transfera, ne propustite pratiti u idućoj epizodi na Novoj TV, a već sada na Nova Play.