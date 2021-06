Glamurozni party “Hall of fame” privukao je brojne poznate face na crveni tepih u Zagrebu, a među njima i novi ljubavni par na sceni, voditeljicu Eciju Ivušić (34) i bubnjara “Pravila Igre”, Gorana Beloševića (35).

U krcatom Muzeju za umjetnost i obrt nisu se odvajali jedno od drugoga, a mi smo ih priupitali za ljetne planove.

- Čitavo ljeto ćemo više-manje provesti zajedno. Jedan kratak period ću otići kod svojih u Velu Luku, dok Goran još ima obaveza u Zagrebu, a zatim će se on pridružiti meni kod mojih ili ću ja otići kod njega u Rogoznicu. Ovisno o njegovim koncertima ćemo mijenjati lokacije, ali baze su Rogoznica i Vela Luka - otkriva nam zaljubljena Ecija.

Zanimalo nas je kako ju je privukao glazbenik.

- Osvojio me nevjerojatnom blagošću, mirnoćom, staloženosti i time da je vrlo konkretan muškarac, koji puno više djeluje, a manje priča. Također i intelektom i kreativnosti. Slični smo i po svestranosti - on je menadžer, umjetnik, sportaš, sve u jednoj osobi. Također je i nadohvat doktorata na ekonomskom fakultetu. Jako sam ponosna na njega i mislim da gajimo izrazito uzajamno poštovanje. Posjedujemo i iste ljudske vrijednosti. Svime time me osvojio kao osoba, a čime me osvojio kao moj dečko, ostavit ću za sebe ipak - zagonetna je voditeljica.

Dodala je da što se tiče romantičnih sitnica, doživljava ih na svakodnevnoj bazi.

- Svako malo me iznenadi nekim malim znakovitim poklonom kojem samo mi znamo značenje, a rijetko kad se vidimo da mi bar ne donese cvijet. Takav je. A ja volim takve stvari. Padam na njih. Svaka cura bi. Ipak najveće iznenađenje je bilo kad me dočekao s Riom na aerodromu i kada smo došli do auta još je izvadio buket ruža. Tada sam mu rekla: 'Ej. Uspori malo. Past ću u nesvijest, ok?' - priznala je Ecija prisjetivši se kako ju je Goran dočekao s njezinim psićem u zračnoj luci.

Par je ovog tjedna otkrio da je vezi nakon što su sredinom svibnja bili na teniskom turniru ATP Zagreb Openu, a glazbenik nije štedio na riječima oko atraktivne voditeljice.

- Velike zasluge za uspješan prvi u nizu turnira pripadaju prekrasnoj Eciji, ovogodišnjoj glasnogovornici turnira i voditeljici odnosa s javnošću. Draga Eci, hvala ti za sav trud, strpljenje, razumijevanje, mirnoću, kreativnost i radišnost. Bez tebe bi neprospavane noći bile još učestalije. Bilo mi je veliko zadovoljstvo surađivati s tobom na ovom projektu te sam uvjeren da je ovo samo početak jedne uspješne buduće suradnje - poručio je Ivušić. A ona se našalila kako da ostane profesionalna na takve hvalospjeve.

Ecija i Goran potom su zajedno otputovali i odmorili se u Ozlju u blizini Karlovca. Ecija je fotografirala Gorana dok je sjedio u ‘mjehurićima’ u jacuzziju s cigarom i čašom pjenušca.

- Moj paparazzo - tepao joj je bubnjar.