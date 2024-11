Zaljubljena Rozga otkrila nam je po čemu će pamtiti 2024.: 'Nikad nisam bila ispunjenija'

Iza splitske pjevačice Jelene Rozge je iznimno uspješna godina. Njezine pjesme 'Lavica' i 'Od čega sam ja' nagrađene su Cesaricom, a imala je i rasprodane dvorane diljem regije. Proteklog vikenda družili smo se s pop zvijezdom u Frankfurtu gdje je bila jedna od 10 izvođača na koncertu 'Hrvatska noć' te nam je tim povodom otkrila po čemu će pamtiti 2024.

- Pamtit ću je po puno lipih koncerata i po ljubavi. Sretna sam i nikad ispunjenija. Baš mi je bila lijepa godina - rekla je Jelena pa nam otkrila kako će provesti Božić.

Ivanić-Grad: Koncertom Jelene Rozge, otvorena Bučijada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Idem doma svojima, sjesti na rivu, guštat i pit kavu. Nadam se da će biti lipo vrime i da ću tako satima, a možda uhvatim i malo boje - kaže.

Podijelila je s nama i svoju listu želja za nadolazećih 365 dana.

- Samo zdravlja i to je to, drugo ćemo sve lako. Ja sam vrijedna, volim pjevati, volim svoj posao najviše na svijetu, samo neka me zdravlje posluži - priznaje.

Foto: Instagram

U prosincu će održati čak sedam koncerata u beogradskoj dvorani Sava centar, čime je oborila rekord Marije Šerifović. Niti jedan izvođač u posljednjih 25 godina nije imao toliko uzastopnih nastupa u toj dvorani.

- Cijelu karijeru radim tiho pa sam tako i ove koncerte. Jedan po jedan, bez reklame... Toliko sam sretna što imam ovakvu publiku, predivno je što sam u zadnjih par godina dobila i ovu najmlađu publiku koja zna sve moje pjesme, koje su snimljene možda prije nego što su se njihovi roditelji upoznali - rekla nam je pjevačica.