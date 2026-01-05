Kuća u kojoj su snimali ‘Prosjake i sinove’ ima više nasljednika. Dio ih je iz Imotskog, jedan je iz Hercegovine... A vlasnik Kikaševih dvora u dalekoj je Australiji
Žalostan podsjetnik na kultnu TV seriju: Iz Matanovih dvora danas raste neobrana kadulja
”Baš lipa kuća. Kakva kuća? A lipa. Đava te lipi odnio. Hm, kuća, dvori, dvori Matanovi. Jesi čula”, govorio je Matan svojoj Nuši kad ju je doveo u Imotski kako bi joj pokazao svoje dvore. “Je, dvori. Je, dvori, Matanovi dvori”. Radnja, sedamdesete godine prošlog stoljeća, kultna serija “Prosjaci i sinovi” snimana je prema romanu Ivana Raosa u Imotskoj krajini na više lokacija, od kojih je jedna u blizini Modrog jezera, gdje se danas u neposrednoj blizini ovih nekad velebnih dvora smjestio i nogometni stadion Gospin dolac, koji se našao na listi šest najneobičnijih stadiona u svijetu.
