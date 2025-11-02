Žanamari je novom objavom testirala stare obožavatelje: 'Pokraj rijeke ili pokraj jezera?'

Žanamari Perčić ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavila je novu fotografiju uz duhovitu poruku. Fanovima je postavila vrlo zanimljivo pitanje.

- Baš da vidim otkad me pratite! Tko se sjeća točno ovakve fotke na drevnom stolu, u bodiju, na snijegu i gdje je fotkana? - napisala je Žanamari uz fotografiju.

Foto: Instagram

'Pokraj rijeke' ili 'Pokraj jezera' - dodala je Perčić.

Čini se da je ovom objavom Žanamari samo još jednom podsjetila svoje pratitelje koliko dugo je na sceni, i koliko se njezina energija nije promijenila. Podsjetimo, gotovo cijelo ljeto pažnju je plijenila fotografijama u mini bikinijima.

