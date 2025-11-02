Obavijesti

Show

Komentari 3
IGRA S FANOVIMA

Žanamari je novom objavom testirala stare obožavatelje: 'Pokraj rijeke ili pokraj jezera?'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Žanamari je novom objavom testirala stare obožavatelje: 'Pokraj rijeke ili pokraj jezera?'
2
Foto: Instagram

Pjevačica je na Instagramu izazvala pravu nostalgiju, odnosno podsjetila je na svoj raniji izgled, čime je u potpunosti izazvala svoje vjerne pratitelje

Žanamari Perčić ponovno je oduševila  svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavila je novu  fotografiju uz duhovitu poruku. Fanovima je postavila vrlo zanimljivo pitanje.

- Baš da vidim otkad me pratite! Tko se sjeća točno ovakve fotke na drevnom stolu, u bodiju, na snijegu i gdje je fotkana? - napisala je Žanamari uz fotografiju.

Foto: Instagram

'Pokraj rijeke' ili 'Pokraj jezera' - dodala je Perčić. 

PROMIJENILA PLOČU Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Čini se da je ovom objavom Žanamari samo još jednom podsjetila svoje pratitelje koliko dugo je na sceni, i koliko se njezina energija nije promijenila. Podsjetimo, gotovo cijelo ljeto pažnju je plijenila fotografijama u mini bikinijima. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
NEKAD I SAD

FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...

Influencerica i voditeljica često privlači pažnju svojim putovanjima, komentarima i izdanjima. Domaći gledatelji mogli su je upoznati u emisiji 'Red Carpet' i realityju 'Farma' 2008. godine
Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume
I DALJE OSVAJA

Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume

Jedna od najljepših glumica vraća se na male ekrane u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Iza nje je već pola stoljeća karijere, a i dalje se s lakoćom preobražava iz uloge u ulogu. Tako je bilo i na našem fotografiranju. Nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu, stigla je pred objektiv i postala Ava Gardner.
FOTO Bojao se da neće dočekati djecu kako odrastaju, a danas je Zvonimir lakši i pun života...
Transformacija koja nije stala na vagi

FOTO Bojao se da neće dočekati djecu kako odrastaju, a danas je Zvonimir lakši i pun života...

Sa 169 kilograma krenuo je na put promjene, a svojom energijom zadivio je trenere i gledatelje. U samo nekoliko tjedana pokazao je odlučnost, brzinu i ogromnu želju za promjenom zbog najveće motivacije - obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025