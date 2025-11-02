Pjevačica je na Instagramu izazvala pravu nostalgiju, odnosno podsjetila je na svoj raniji izgled, čime je u potpunosti izazvala svoje vjerne pratitelje
IGRA S FANOVIMA
Žanamari je novom objavom testirala stare obožavatelje: 'Pokraj rijeke ili pokraj jezera?'
Čitanje članka: < 1 min
Žanamari Perčić ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavila je novu fotografiju uz duhovitu poruku. Fanovima je postavila vrlo zanimljivo pitanje.
- Baš da vidim otkad me pratite! Tko se sjeća točno ovakve fotke na drevnom stolu, u bodiju, na snijegu i gdje je fotkana? - napisala je Žanamari uz fotografiju.
'Pokraj rijeke' ili 'Pokraj jezera' - dodala je Perčić.
Čini se da je ovom objavom Žanamari samo još jednom podsjetila svoje pratitelje koliko dugo je na sceni, i koliko se njezina energija nije promijenila. Podsjetimo, gotovo cijelo ljeto pažnju je plijenila fotografijama u mini bikinijima.
