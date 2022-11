Žanamari pokazala kako dovodi figuru do savršenstva, a fanovi poručili: 'Nevjerojatna si opet!'

Žanamari u prirodnom staništu, poručila je Žanamari Perčić (41). Objavila je fotografiju iz teretane u kojoj svoju liniju dovodi do savršenstva.

Žanamari se u crnom topu i ružičastim tajicama namjestila na spravu te pozirala. U prvi plan stavila je grudi te vitku figuru, a mnogi su primjetili i utrenirane noge.

Komplimenti su se, kao i uvijek, samo nizali.

'Top', 'Koje noge!', 'Nevjerojatna kao i uvijek', 'Ljepotice', 'Goriš opet', 'Ekstra', 'Pristaje ti savršenstvo', pisali su joj pratitelji.

Po svemu sudeći, isplatio joj se rad u teretani u kojoj provodi puno vremena, kako je svojedobno i istaknula u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - rekla je za InMagazin.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Otkrila je tada i da je suprug taj koji kuha obroke te da s celulitom nema problema.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in - dodala je Žanamari.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

